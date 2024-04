Cómo protegerte y mejorar tu Seguridad en Internet utilizando Surfshark

Actualmente existen diferentes opciones de proveedores de VPN, y hoy en día, contar con este tipo de herramientas resulta vital para tener más seguridad al momento de navegar por internet.

Tu IP y todas tus actividades que haces en línea dentro de tu navegador web se encuentran todo el tiempo en exposición constante a amenazas y por ello, en esta ocasión ahondaremos en el servicio One de Surfshark que ofrece mucho más que sólo una VPN.

Más que una VPN, todo un sistema de protección

Surfshark One integra VPN, antivirus y protección de identidad, con algunas características especiales en su extensión del navegador. Por sí sola, Surfshark VPN es excelente, es la mejor parte de este paquete, contando con más de 3200 servidores en 100 países.

Pero si deseas optar por un sistema completo, como bien mencionamos al inicio, la mejor opción es el paquete completo de Surfshark One que se anuncia como una VPN con antivirus gratuito.

Además de cuidar tu actividad mientras navegas por internet, te ofrece protección para tu computadora, tablet o smartphone, cuidando tus documentos, correo electrónico y enviándote alertas en caso de cualquier señal de peligro.

¿Qué beneficios otorga Surfshark One?

VPN

La VPN de Surfshark es una de las mejores VPN del mundo, con características que ocultan tu identidad en línea, previenen que terceros monitoreen lo que estás haciendo, bloquean rastreadores, te dan acceso a sitios restringidos y en general te mantienen oculto y seguro de las amenazas en línea.

Además, obtienes el beneficio de la encriptación AES de 256 bits, el protocolo ligero de VPN WireGuard, protección contra fugas de IPv6/DNS y kill-switches automáticos que bloquean el acceso a internet de tu dispositivo si la conexión VPN se interrumpe aunque sea por un segundo, evitando así cualquier filtración de datos.

Puedes utilizar un “camuflaje” que oculta el hecho de que estás usando una VPN en países donde están prohibidas, y muchas otras soluciones líderes en la industria.

La VPN de Surfshark funciona con las plataformas más populares: Windows, macOS, iOS y Android, así como Linux, FireTV, Apple TV, Xbox y PlayStation.

Y la verdad es que Surfshark One Es muy fácil de configurar y usar, y cuenta con un excelente servicio de atención al cliente.

Con más de 3,200 servidores optimizados para la velocidad en más de 60 países, la VPN es lo suficientemente rápida para transmisiones en tiempo real, descargas y descargas sin ningún retraso o almacenamiento en búfer perceptible. También puedes utilizar servidores P2P dedicados.

Antivirus

El antivirus de Surfshark ofrece una sólida defensa contra malware y virus. Está disponible en Windows, macOS y Android. Es menos intrusivo que otros antivirus, lo que significa que no te bombardea con notificaciones y solo aparece cuando es absolutamente necesario.

Sin embargo, el antivirus depende en gran medida de las características de seguridad de la VPN, y por eso solo puedes obtenerlo a través del paquete Surfshark One.

Por ejemplo, utiliza la función CleanWeb para bloquear anuncios y rastreadores, y te alerta cuando estás a punto de visitar un sitio web infectado con malware. Esta característica ya está disponible en la VPN independiente de Surfshark.

También cuenta con la función de protección en tiempo real la cual es una función ofrecida por los antivirus que se ejecuta en segundo plano y escanea cada archivo o programa en ejecución en tu dispositivo en busca de amenazas antes de abrirlo.

Monitoreo de brechas de datos

Recibe alertas si hay una brecha de seguridad en alguno de tus dispositivos, o si alguno de tus datos está siendo filtrado en línea, incluyendo tu correo electrónico, contraseñas e información de tarjetas de crédito.

Surfshark Alert monitorea constantemente internet, incluida la dark web, en busca de cualquier fragmento de tu información personal que se haya filtrado y esté disponible en línea. Te alertará si encuentra alguna brecha de este tipo, incluidas contraseñas, información de tarjetas de crédito/débito y correos electrónicos.

Para utilizar Alert, necesitas configurar la autenticación de dos factores en tu cuenta de Surfshark e ingresar algunos detalles personales que te gustaría monitorear. Puedes configurar Alert para enviarte informes mensuales o notificarte cada vez que se comparta tu información.

Motor de búsqueda privado

El motor de búsqueda privado de Surfshark no registra tus búsquedas, no recopila tus datos y tampoco rastrea los sitios web que visitas desde sus resultados. A diferencia de Google, Bing y otros motores de búsqueda, tu actividad no se comparte ni se vende a anunciantes.

Y, por si fuera poco, los resultados son libres de anuncios y completamente orgánicos, utilizando métricas neutrales para mostrarte los mejores resultados. Surfshark no registra tus búsquedas históricas, por lo que los resultados son completamente frescos e imparciales cada vez que realizas una búsqueda.

Algunas otras Funciones adicionales

CleanWeb: Bloquea anuncios, rastreadores, malware e intentos de phishing para una navegación segura.

Bloquea anuncios, rastreadores, malware e intentos de phishing para una navegación segura. Kill Switch: Desconecta tu dispositivo de Internet si la conexión VPN se interrumpe inesperadamente.

Desconecta tu dispositivo de Internet si la conexión VPN se interrumpe inesperadamente. Dirección IP dedicada: Proporciona una IP estática para evitar las solicitudes CAPTCHA y acceder a servicios sensibles a los cambios de IP.

Proporciona una IP estática para evitar las solicitudes CAPTCHA y acceder a servicios sensibles a los cambios de IP. Bloqueador de pop-ups de cookies: Evita las ventanas emergentes de consentimiento de cookies.

Evita las ventanas emergentes de consentimiento de cookies. MultiHop: Permite la conexión a través de dos servidores VPN diferentes simultáneamente.

Permite la conexión a través de dos servidores VPN diferentes simultáneamente. IP Rotator: Cambia la dirección IP del usuario en la ubicación seleccionada cada 5 a 10 minutos sin desconectarse de la VPN.

Cambia la dirección IP del usuario en la ubicación seleccionada cada 5 a 10 minutos sin desconectarse de la VPN. NoBorders: Permite usar la VPN a través de restricciones de red como el geobloqueo o la censura gubernamental.

Permite usar la VPN a través de restricciones de red como el geobloqueo o la censura gubernamental. Override GPS location: Engaña a aplicaciones con GPS como Google Maps y Uber para que piensen que estás en otro lugar.

Engaña a aplicaciones con GPS como Google Maps y Uber para que piensen que estás en otro lugar. Servidores P2P: Protege y permite el intercambio de archivos de manera rápida y legal.

Protege y permite el intercambio de archivos de manera rápida y legal. Extensiones del navegador: Ofrece modo Camouflage y DNS inteligente para una navegación segura en navegadores basados en Chromium y Firefox.

Ofrece modo Camouflage y DNS inteligente para una navegación segura en navegadores basados en Chromium y Firefox. Graphical User Interface para Linux: Mantiene los principios básicos de la aplicación Surfshark en el sistema operativo Linux.

¿Cuánto cuesta Surfshark One?

La mayoría de los productos de antivirus y suites de seguridad se ofrecen como suscripciones anuales. Las VPN, por otro lado, generalmente cobran por mes, con un descuento si pagas un año por adelantado, Surfshark One cuesta $269 MXN por mes.

Si optas por el pago anual, el plan de Surfshark One tendrá un precio de $59 MXN por mes durante el primer año y dos meses adicionales de regalo. En cambio, si deseas tener un servicio por más tiempo, el plan de 24 meses tendrá un precio de $48 MXN con dos meses de regalo.

La suscripción de Surfshark te permite instalar la protección antivirus en cinco dispositivos Windows, macOS o Android, además de instalaciones ilimitadas de VPN.7

