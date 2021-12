De acuerdo con un estudio publicado por NordPass, una de las plataformas de gestión de contraseñas más populares, ha revelado un listado con las contraseñas que más usan los usuarios mexicanos y sorprende que la combinación más utilizada es 123456 donde más de 103 millones de personas hacen uso de este patrón.

Pero eso no es todo, pues hay otras combinaciones que dejan al descubierto que para los usuarios en México las contraseñas seguras no son demasiado importantes y pasan por alto este tema, de aquí a que muchas personas prefieren usar una contraseña que recuerden fácilmente y no complicarse la vida. Otras variaciones que destacan son 12345 o 123456789, por lo que si haces uso de alguno de estos passwords te recomendamos cambiarla inmediatamente.

Contraseñas más usadas en México 2021

123456 mexico hola america password chivas abc123 princesa pokemon naruto cruzazul metallica superman hermosa tequiero cocacols

Si utilizas una combinación como las que figuran en el listado anterior deberás cambiarlo para tener tus datos más seguros. Se recomienda el uso de contraseñas más complejas donde te puedes apoyar de gestores dedicados, además de que no uses información personal y, si es factible, cambiar tu contraseña constantemente.

Fuente: NordPass