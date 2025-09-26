Datos de 20 millones de pensionados del IMSS fueron filtrados y vendidos

Datos personales extremadamente sensibles de 20 millones de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han sido expuestos y vendidos en la dark web, generando preocupación sobre fraudes y extorsiones dirigidos especialmente a este grupo vulnerable.

Si bien la institución niega un hackeo y atribuye el hecho a una filtración interna, expertos en ciberseguridad mantienen la alerta por el alcance y gravedad del incidente.

Alcance del robo de datos

Entre la información comprometida se encuentran nombres, domicilios, CURP, números de seguridad social, fechas de nacimiento, historial médico y tipos de sangre de los pensionados.

Especialistas han advertido que estos datos pueden facilitar fraudes financieros, estafas telefónicas y extorsiones a gran escala, debido a que permiten la suplantación de identidad y otros delitos.

Desde el 12 de septiembre de 2025, el periodista Ignacio Gómez Villaseñor alertó sobre la venta de esta base de datos en la deep web, presuntamente perpetrada por el grupo “Scorpion”.

No solo se confirmó que la información salió a la venta, sino que se reportó que ya fue adquirida por $50 mil pesos. Esto implica que la base podría circular entre varios delincuentes por mucho tiempo más.

Posición oficial del IMSS: No fue hackeo

El IMSS emitió un comunicado aclarando que no existió hackeo ni ciberataque a sus sistemas.

Según el instituto, los sistemas permanecen robustos y seguros, pero las investigaciones iniciales apuntan a un uso indebido de acceso privilegiado por parte de personal, lo que permitió la filtración.

La institución aseguró estar colaborando con las autoridades y aplicará sanciones en caso de confirmarse responsabilidades individuales.

Visión presidencial y dudas persistentes

Ante los cuestionamientos en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que los datos hayan sido comprometidos.

Sin embargo, especialistas y parte de la opinión pública consideran insuficientes estas declaraciones, dado el historial de filtraciones y la magnitud del incidente.

La crisis actual se suma a otros eventos similares en el año, donde se reportaron filtraciones en instituciones públicas mexicanas, hace unos días reportamos también un posible ataque a Infonavit, del cual aún no se ha mencionado nada de manera oficial.

El grupo Scorpion ha sido vinculado a ataques previos a sistemas federales y estatales, consolidando una preocupante tendencia en la ciberseguridad pública del país.

Fuente: ElUniversal