De este modo puedes evitar ser espiado desde tu cámara web

Cada vez resulta más difícil escapar de las cámaras, ya que la gran mayoría de los dispositivos inteligentes las incorporan en múltiples ocasiones. La inclusión de esta herramienta en teléfonos móviles, tabletas y ordenadores ha simplificado la vida de diversas maneras.

Peligro latente para tu ordenador

Este avance tecnológico también ha planteado ciertas preocupaciones para los usuarios, en especial en lo que respecta a su privacidad y seguridad. El temor de ser vigilado a través de la cámara de un dispositivo informático ha sido una constante entre los internautas. Por esta razón, muchas personas optan por colocar algún tipo de cinta o material para cubrirla.

No obstante, si optas por no utilizar esta solución o deseas explorar alternativas adicionales, es importante tener en cuenta que hay otras indicaciones que te ayudarán a determinar si alguien está accediendo a la cámara de tu ordenador.

Los ciberdelincuentes tienen la capacidad de acceder a la cámara de tu computadora y llevar a cabo grabaciones de manera remota mediante programas maliciosos. Estos tipos de software perniciosos pueden infiltrarse en tu dispositivo de diversas formas.

Phishing combinado con malware

Según ESET, destacada empresa de ciberseguridad, las vías más comunes de infiltración incluyen hacer clic en enlaces o archivos adjuntos en correos electrónicos de phishing, interactuar con enlaces maliciosos en aplicaciones de mensajería o redes sociales, así como descargar aplicaciones móviles que parecen legítimas, pero, en realidad, son maliciosas.

Si tienes inquietudes acerca de si tu computadora está siendo afectada por este problema, algunas empresas especializadas en antivirus ofrecen indicadores que puedes revisar.

Uno de los primeros pasos es comprobar si la luz de la cámara está encendida, incluso cuando no la estás utilizando. No obstante, tanto Avast como ESET advierten que este método podría no ser infalible, ya que los hackers pueden desactivar esta función.

Protege tu privacidad

Otra estrategia consiste en intentar activar la cámara manualmente. Si aparece un mensaje de error que indica que la cámara ya está en uso, Avast advierte que esto podría señalar una posible vulneración de seguridad.

Además, puedes explorar la carpeta de la cámara en busca de grabaciones que no reconozcas como propias.

En su portal web, ESET, por otro lado, sugiere buscar archivos inusuales y aplicaciones desconocidas en tu computadora. También recomienda llevar a cabo un análisis exhaustivo del dispositivo para detectar posibles programas maliciosos.