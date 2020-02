Descubren alrededor de 24 aplicaciones peligrosas en Android

A menudo la Google Play Store está repleta de aplicaciones con malware y se necesita mucho trabajo y esfuerzo para detectarlas. Recientemente, se ha descubierto que una empresa china, Shenzhen HAWK, está secretamente detrás de al menos 24 aplicaciones peligrosas.

Se dice que en estos momentos estás aplicaciones ya no están en Play Store, pero antes de su salida, ya tenían 382 millones de usuarios que habían aceptado sus términos potencialmente peligrosos para la privacidad y seguridad de estos.

Google afirma que una de las aplicaciones llamada Hi Security, solicita demasiados permisos extraños dentro de sus aplicaciones VPN. Después de una serie de investigaciones, se descubrió que esta aplicación tenía vínculos con Shenzhen HAWK.

Shenzhen HAWK es una subsidiaria de TCL Corporation, una corporación electrónica china bastante enorme. Hace unos días, dos aplicaciones: Super Battery y Dig It aún estaban disponibles para descargar. Sin embargo, Google no ha confirmado que las 24 aplicaciones ya no existen en Play Store.

En todo caso, si tienes instalada en tu teléfono alguna de las aplicaciones que aparecen en la imagen de arriba, te conviene que las desinstales de inmediato, de lo contrario tus datos e información personal podría estar en riesgo.

Con información de Gizchina