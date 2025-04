El Cibercrimen se dispara en México: 2024 fue el PEOR Año para la Seguridad Digital con récord de ciberestafas

Las estafas en línea se han convertido en una de las principales preocupaciones de la sociedad mexicana, siendo el cibercrimen un problema latente al que todos los usuarios estamos expuestos de una manera u otra.

De acuerdo con el estudio The State of Scams in Mexico que ha publicado la Global Anti-Scam Alliance (GASA) – de la que México forma parte -, el país sufre pérdidas anuales de más de 293 mil millones de pesos al año, una cifra que puede verse incrementada en los próximos años por la utilización de tecnologías de Inteligencia Artificial, que harán más sofisticados los intentos.

Según este estudio, un 59% de los mexicanos han sufrido al menos un intento de estafa al mes, con el robo y la suplantación de identidad, en un 44% de los casos, como una de las causas más frecuentes.

En un contexto en el que, de acuerdo con el estudio sobre el Verdadero Costo del Fraude en América Latina de la Consultora Forrester, cada fraude implica un costo de 3.9 veces más que el valor perdido en la transacción, Identy.io, compañía internacional líder en soluciones de identificación biométrica sin contacto y gestión de credenciales digitales, ha actualizado su herramienta de identificación sin contacto mediante huella en respuesta a las necesidades de instituciones públicas y privadas, pero también de los usuarios finales, cada vez más afectados por la suplantación y el robo de identidades.

De acuerdo con Jesús Aragón, CEO de Identy.io,

“Nuestras soluciones biométricas de verificación de la identidad, con liveness, reducen y mitigan los efectos de este problema de una forma rentable y segura, tanto para entidades públicas como privadas, sin descuidar la experiencia del usuario final, es decir, la sencillez y la seguridad. Desde nuestra llegada a México en 2018 hemos percibido una preocupación creciente por el impacto del fraude y las estafas, así como sus consecuencias en la sociedad.”

Una de las principales ventajas de la tecnología propietaria de Identy.io es que procesa toda la información del usuario en su propio celular, maximizando la seguridad global reduciendo el riesgo de pérdidas o filtraciones de datos, con un margen de error en el reconocimiento inferior al 1%.

Al mismo tiempo, esta tecnología incrementa la eficiencia y rentabilidad en su uso para las entidades públicas o privadas, que no necesitan llevar a cabo costosas inversiones en infraestructuras de terceros o de gestión en la nube.

Por su parte, el estudio “Impacto de los delitos financieros en México 2024” que ha elaborado la consultoría KPMG, señala que el 45% de las empresas mexicanas sufrieron el intento o la materialización de un fraude durante el pasado año, con el robo de identidad como una de las causas más habituales, en cuatro de cada diez ocasiones (44%).

De acuerdo con este estudio, la implementación de medidas más robustas de control de acceso, en un 38% de los casos, es una de las medidas reactivas que más se aplican por parte de las empresas, acompañada de otras alternativas tecnológicas como la adquisición de herramientas avanzadas de detección y respuesta a amenazas o la instalación de los parches y actualizaciones de seguridad en los sistemas afectados cuando los hay.

El sistema biométrico de identificación del usuario mediante huella digital con liveness de Identy.io supone una capa adicional de seguridad al posibilitar el reconocimiento de la identidad del usuario de una forma prácticamente imposible de falsificar.

Esto contribuye a reducir el riesgo de sufrir fraudes o estafas, y hace posible llevar a cabo transacciones consideradas como críticas, directamente desde el celular del usuario final. Además, esta tecnología permite que el usuario tenga un control máximo sobre su privacidad, ya que puede decidir en cada momento qué información personal comparte, lo que aumenta su protección frente a la falsificación o robo de identidades, así como el mal uso de datos personales de importancia crítica.

Sobre Identy.io

Con sede en EEUU y sedes en Brasil, México, Colombia, España e India, Identy.io es la referencia mundial en verificación de identidad digital mediante el uso de biometría móvil sin contacto. En Identy.io creemos en la autenticación multifactor, a la vez que abogamos por la necesidad de sustituir los métodos tradicionales de verificación de identidad mediante contraseñas, tokens u OTPs (One Time Password, por sus siglas en inglés), que no garantizan la identidad del usuario.

En Identy.io trabajamos con instituciones para garantizar la identidad en sus procesos de negocio mediante el uso de biometría sin contacto desde los dispositivos móviles de los usuarios. Nuestra protección de la autenticación física (liveness) hace que la biometría sea segura y desplegable a gran escala. Para más información, visite https://identy.io