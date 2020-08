El eterno fraude en Segunda Mano, no caigas y mantente informado

Varios usuarios han reportado fraudes en Segunda Mano, un portal mantenido por los propios usuarios quienes ofrecen productos, bienes y servicios. Este sitio ha recibido cientos de reportes de fraude, sobre todo en automóviles y electrónica de consumo.

Se dice que las víctimas son hombres de entre 36 y 40 años que fueron defraudados. El 68 por ciento de los casos ocurrió a través de la página Segunda Mano, dónde está repleto de estafadores y si no eres cauteloso al momento de vender tus productos podrías ser estafado fácilmente.

Una de las recomendaciones que podemos darte para evitar caer en este tipo de situación es evitar comprar productos con grandes descuentos, no proporcionar datos personales, verificar que la transacción es real, no realizar ningún pago, hacer la transacción directamente en un banco y evitar que te paguen por medio de cheques.

Los estafadores tienen un modus operandi muy bien establecido en este sitio. Debes saber que cuando vendes un producto y el interesado te dice que no puede ir y que mandará a un familiar, este será el primer punto sospechoso.

Después el interesado te dirá que el familiar que mandará para verificar el producto por seguridad no llevará efectivo y por ende te realizará un depósito a tu número de cuenta. Para cerrar el trato el supuesto comprador realizará la transferencia, pero lo hará con un cheque sin fondos.

El sistema de la aplicación de Segunda Mano mostrará cómo transacción en curso y con la cantidad supuestamente depositada por el defraudador. La persona que no sepa, verá que el dinero ha sido depositado y se confiará, pero a las pocas horas el sistema dirá que la operación no tuvo éxito porque el cheque con el que pago el interesado no tenía fondos, pero tú ya diste el producto.

Así que evita siempre recibir un cheque como método de pago, no hay nada mejor como una transferencia mediante tu banco o pago en efectivo, pero en este último caso debes verificar que no se te pague con billetes falsos.