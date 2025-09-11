Reportan posible robo masivo de datos al Infonavit por un ataque atribuido a “Scorpion”

Infonavit estaría enfrentando un presunto ciberataque que podría haber comprometido datos de millones de mexicanos. Aunque no existe confirmación oficial, la magnitud de la posible filtración ha provocado preocupación en expertos y usuarios.

Un ataque que genera dudas

De acuerdo con publicaciones en foros digitales, un hacker identificado como “Scorpion” afirmó haber extraído la base de datos completa del Infonavit, que incluye información de alrededor de 86 millones de personas.

Hasta el momento, el instituto no ha emitido alguna declaración pública sobre el tema.

En la supuesta filtración aparecen elementos sensibles como nombres, CURP, números de seguridad social, domicilios, teléfonos y correos electrónicos. De confirmarse, este suceso representaría uno de los incidentes más graves de seguridad informática en instituciones públicas mexicanas.

Los especialistas advierten que esta clase de bases de datos suelen ser vendidas en foros clandestinos para cometer fraudes financieros, extorsiones o suplantación de identidad, lo que aumenta la preocupación entre trabajadores y derechohabientes.

Rumores y reacciones en redes sociales

Usuarios en plataformas digitales aseguran haber visto fragmentos de la información atribuida al Infonavit.

Incluso otros grupos de ciberdelincuentes señalaron que los registros divulgados sí corresponden a trabajadores afiliados, aunque la autenticidad aún no ha sido comprobada por autoridades o la propia institución.

Diversos analistas señalan que, de confirmarse la filtración, representaría un riesgo de escala nacional debido a que el Infonavit concentra los datos de gran parte de la población económicamente activa con prestaciones.

El caso habría sido notificado a la Guardia Nacional, pero aún no hay informes oficiales de avances en la investigación.

Ataques previos atribuidos a “Scorpion”

El mismo hacker se ha atribuido intrusiones a varias instituciones públicas mexicanas en los últimos tres años.

2023, la Fiscalía de Nuevo León habría sufrido un ataque que comprometió expedientes judiciales.

habría sufrido un ataque que comprometió 2024, el sistema de videovigilancia C5i de Hidalgo fue vulnerado y se difundió información de seguridad pública.

de Hidalgo fue vulnerado y se difundió información de seguridad pública. 2025, el atacante aseguró haber robado datos de operadores turísticos de la Secretaría de Turismo, justo en la antesala del Mundial de 2026.

Mientras no exista una postura oficial, expertos recomiendan cautela. Se aconseja a los trabajadores revisar correos, llamadas y mensajes no solicitados que soliciten información personal o financiera, ya que podrían ser intentos de fraude derivados de esta posible filtración.

Fuente: X