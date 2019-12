Hackers bloquean WhatsApp con mensajes en grupos

Esta semana ha sido publicado un reporte de segturidad por parte de la firma de seguridad CheckPoint, quien descubrió un fallo dentro de la aplicación WhatsApp en donde un grupo de hackers podría dejar inutilizable tu aplicación favorita de mensajería.

Según el reporte de seguridad, WhatsApp y WhatsApp Web tiene una vulnerabilidad que puede aprovecharse por hackers para que mediante un mensaje con malware que se envié a los chats grupales es capaz de impedir que los usuarios del grupo no puedan utilizar la aplicación.

Como indicó Check Point por medio de un comunicado, cuando un miembro de un grupo de WhatsApp envía un mensaje a un chat grupal, la app examina el parámetro “participante” para identificar quién envió el mensaje. No obstante, la firma de seguridad descubrió que dicho parámetro podía ser manipulado en las comunicaciones de la aplicación para dejar inutilizable la propia aplicación.

CheckPointSW: Check Point Research identified a #flaw that could allow a bad actor to create a malicious group chat message that would crash WhatsApp and result in data loss on users’ devices. WhatsApp fixed the #vulnerability in their latest version of … pic.twitter.com/BepGFV53OV

— CheckPointNederland (@CheckPoint_NL) December 17, 2019