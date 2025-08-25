Estas apps de VPN gratuita podrían estar robando tu información bancaria, desinstálalas de inmediato

Los ciberataques dirigidos a usuarios móviles han evolucionado y, actualmente, las aplicaciones fraudulentas de VPN se posicionan como uno de los principales riesgos para la seguridad bancaria digital en México y Latinoamérica.

Kaspersky identificó seis apps que simulan ser servicios legítimos de VPN, pero en realidad exponen los datos personales y bancarios de los usuarios a manos de ciberdelincuentes.

La amenaza de las VPN falsas

Estas aplicaciones –MaskVPN, DewVPN, PaladinVPN, ProxyGate, ShieldVPN y ShineVPN– han sido utilizadas por ciberdelincuentes para operar redes masivas de dispositivos zombis (‘botnets’) y vender el acceso a otros criminales.

Una vez instaladas, transforman los teléfonos en servidores proxy sin consentimiento, lo que permite interceptar información confidencial, incluyendo contraseñas y datos bancarios, además de facilitar fraudes y suplantación de identidad.

Cómo operan las aplicaciones fraudulentas

El funcionamiento del fraude radica en ofrecer funcionalidades premium de VPN gratuita y aparentar protección.

Sin embargo, las apps redirigen y monitorean el tráfico del usuario, permitiendo que los atacantes capturen todo lo que transita por el dispositivo: desde mensajes hasta operaciones bancarias.

Incluso las autoridades han intervenido para bloquear y decomisar dominios asociados a estos servicios.

Factores que incrementan la vulnerabilidad digital

Diversos elementos explican por qué tantos usuarios siguen cayendo en trampas digitales:

Uso de enlaces sospechosos y descargas de fuentes poco confiables

y descargas de fuentes poco confiables Contraseñas débiles y reutilizadas.

Exposición excesiva en redes sociales.

Conexión a redes públicas sin protección adicional.

adicional. Descuidado en la gestión de permisos y dispositivos ajenos.

Consecuencias de mantener estas apps

Dejar instaladas MaskVPN, DewVPN, PaladinVPN, ProxyGate, ShieldVPN o ShineVPN aumenta notablemente el riesgo de robos financieros, fraudes y filtración de información a mercados clandestinos.

En muchos casos, el usuario no detecta el delito hasta observar movimientos extraños en sus cuentas o recibir alertas bancarias. Además, estos programas pueden instalar otros tipos de malware, comprometiendo completamente el dispositivo móvil.

Fuente: Kaspersky