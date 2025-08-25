AplicacionesSeguridad

Estas apps de VPN gratuita podrían estar robando tu información bancaria, desinstálalas de inmediato

hace 12 horas

Los ciberataques dirigidos a usuarios móviles han evolucionado y, actualmente, las aplicaciones fraudulentas de VPN se posicionan como uno de los principales riesgos para la seguridad bancaria digital en México y Latinoamérica.

Kaspersky identificó seis apps que simulan ser servicios legítimos de VPN, pero en realidad exponen los datos personales y bancarios de los usuarios a manos de ciberdelincuentes.

Estas apps de VPN gratuita podrían estar robando tu información bancaria, desinstálalas de inmediato

La amenaza de las VPN falsas

Estas aplicaciones –MaskVPN, DewVPN, PaladinVPN, ProxyGate, ShieldVPN y ShineVPN– han sido utilizadas por ciberdelincuentes para operar redes masivas de dispositivos zombis (‘botnets’) y vender el acceso a otros criminales.

Una vez instaladas, transforman los teléfonos en servidores proxy sin consentimiento, lo que permite interceptar información confidencial, incluyendo contraseñas y datos bancarios, además de facilitar fraudes y suplantación de identidad.

Cómo operan las aplicaciones fraudulentas

El funcionamiento del fraude radica en ofrecer funcionalidades premium de VPN gratuita y aparentar protección.

Sin embargo, las apps redirigen y monitorean el tráfico del usuario, permitiendo que los atacantes capturen todo lo que transita por el dispositivo: desde mensajes hasta operaciones bancarias.

Incluso las autoridades han intervenido para bloquear y decomisar dominios asociados a estos servicios.

Factores que incrementan la vulnerabilidad digital

Diversos elementos explican por qué tantos usuarios siguen cayendo en trampas digitales:

  • Uso de enlaces sospechosos y descargas de fuentes poco confiables
  • Contraseñas débiles y reutilizadas.
  • Exposición excesiva en redes sociales.
  • Conexión a redes públicas sin protección adicional.
  • Descuidado en la gestión de permisos y dispositivos ajenos.

Consecuencias de mantener estas apps

Dejar instaladas MaskVPN, DewVPN, PaladinVPN, ProxyGate, ShieldVPN o ShineVPN aumenta notablemente el riesgo de robos financieros, fraudes y filtración de información a mercados clandestinos.

En muchos casos, el usuario no detecta el delito hasta observar movimientos extraños en sus cuentas o recibir alertas bancarias. Además, estos programas pueden instalar otros tipos de malware, comprometiendo completamente el dispositivo móvil.

Fuente: Kaspersky

Etiquetas
hace 12 horas

Artículos relacionados

SMS fraudulentos, aprende a identificar y frenar el smishing

SMS fraudulentos, aprende a identificar y frenar el smishing

hace 16 horas
Max, la alternativa estatal rusa a WhatsApp, se instalará de manera obligatoria a partir de septiembre

Max, la alternativa estatal rusa a WhatsApp, se instalará de manera obligatoria a partir de septiembre

hace 2 días
Así quedaron expuestos miles de chats privados de Grok tras ser indexados por Google

Así quedaron expuestos miles de chats privados de Grok tras ser indexados por Google

hace 3 días
Spotify ahora permite mezclar canciones y crear transiciones únicas como un DJ

Spotify ahora permite mezclar canciones y crear transiciones únicas como un DJ

hace 6 días
Back to top button
PasionMóvil
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible.

La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudarnos a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.

Nunca almacenamos información personal.

Tienes toda la información sobre privacidad, derechos legales y cookies en nuestra página de privacidad y cookies.

Adblock Detectado

Por favor desactiva tu Adblock para poder navegar en nuestro sitio web