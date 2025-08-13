Israel usa la nube de Microsoft, Azure, para vigilancia masiva en Gaza y Cisjordania

Un sistema de vigilancia sin precedentes

Desde 2022, la unidad de inteligencia cibernética de élite de Israel, conocida como la Unidad 8200, ha desarrollado un sistema capaz de almacenar volúmenes inimaginables de llamadas telefónicas interceptadas a palestinos.

Sorprendentemente, esta información está alojada en la infraestructura de nube de Microsoft Azure, específicamente en servidores ubicados en Países Bajos e Irlanda.

El hallazgo fue revelado por una investigación conjunta de The Guardian, +972 Magazine y Local Call, quienes accedieron a documentos filtrados de Microsoft y testimonios directos de exagentes de inteligencia israelíes y empleados de la tecnológica.

¿Cómo opera el sistema?

El sistema de vigilancia, considerado uno de los más invasivos del planeta, recopila y almacena grabaciones de millones de llamadas telefónicas diarias hechas por personas en Gaza y Cisjordania.

Antes, la vigilancia de la Unidad 8200 se limitaba a sospechosos previamente identificados; ahora, gracias a la capacidad casi “infinita” de la nube, se almacenan llamadas de prácticamente toda la población palestina.

Estas grabaciones pueden ser consultadas de manera retroactiva y han sido usadas para dirigir ataques aéreos y operaciones militares, según fuentes dentro de la misma unidad.

Participación y postura de Microsoft

La historia cobró fuerza tras revelarse que Satya Nadella, CEO de Microsoft, se reunió en 2021 en Seattle con Yossi Sariel, entonces comandante de la Unidad 8200.

Esta reunión desbloqueó el apoyo de Microsoft para crear una sección personalizada y protegida dentro de Azure.

Aunque la empresa sostiene que Nadella desconocía el propósito específico de los datos y que una revisión interna no encontró pruebas de que Azure o herramientas de IA hayan sido usadas para causar daño, los documentos internos muestran que la colaboración técnica fue significativa para la expansión del sistema.

Tecnologías: IA y vigilancia predictiva

El sistema utiliza inteligencia artificial avanzada, como un programa que asigna puntajes de riesgo a mensajes de texto basados en palabras clave relacionadas con armas o actos de martirio.

Estos sistemas han derivado en detenciones y presiones sobre civiles palestinos mediante la recopilación indiscriminada de sus comunicaciones. Exagentes indicaron que la base de datos incluso sirve como fuente para justificar arrestos o acciones más severas.

Contexto y repercusiones para la región

La expansión de esta vigilancia coincide con una estrategia más amplia de Israel para controlar las comunicaciones en Gaza y Cisjordania.

El sistema es visto por ministros y altos oficiales israelíes como un “arma” estratégica para el contexto actual. Desde el inicio del actual conflicto, más de 61,250 palestinos, incluidos 18,000 niños, han perdido la vida en Gaza.

A la par, la infraestructura tecnológica de Microsoft se ha convertido en una pieza central del aparato de inteligencia militar israelí, integrándose no solo en el ejército, sino también en fuerzas policiales, cárceles, escuelas y asentamientos desde hace décadas.