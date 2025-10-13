Hackers afirman haber atacado a Nintendo y robado archivos internos

Nintendo en la mira de hackers ¿realidad o amenaza sin confirmar?

La gigante japonesa Nintendo podría estar enfrentando un nuevo dolor de cabeza y no es un problema con el Switch 2 ni con sus juegos… esta vez el tema es más serio.

El grupo de hackers conocido como Crimson Collective afirma haber penetrado en los sistemas internos de la compañía y robado archivos confidenciales. Sin embargo, hay un detalle importante: Nintendo no ha dicho absolutamente nada al respecto.​

Según reportes de la firma de ciberseguridad Hackmanac, los atacantes compartieron capturas de pantalla donde supuestamente se ven carpetas con archivos etiquetados como “Nintendo topic files” o archivos relacionados con temas de Nintendo.

Entre esas carpetas aparecerían recursos de producción, herramientas para desarrolladores, copias de respaldo y hasta material vinculado con franquicias emblemáticas como Super Mario Bros. y The Legend of Zelda.​

🚨Cyber Alert ‼️ 🇯🇵 Japan – Nintendo Crimson Collective hacking group, known for the breach on Red Hat, now claims to have breached Nintendo. Discover more at https://t.co/kJbN062Yq3 pic.twitter.com/ip8qkhrWuS — Hackmanac (@H4ckmanac) October 11, 2025

Un grupo con antecedentes recientes

¿Quiénes son estos tipos de Crimson Collective? No son precisamente novatos, este mismo mes atacaron a Red Hat, una reconocida empresa de software.

En ese caso lograron acceder a los repositorios privados de GitHub de la compañía y se llevaron nada menos que 570 GB de datos. Red Hat sí confirmó el ataque poco después de que el grupo de hackers asegurara haber hecho demandas de extorsión.​

Si el ataque contra Nintendo resulta ser real es muy probable que Crimson Collective esté siguiendo el mismo patrón: contactar a la empresa, exigir dinero y amenazar con filtrar la información si no les pagan. Es el modus operandi clásico de estos grupos.​

Además del caso Red Hat, Crimson Collective también se atribuyó la alteración del sitio web de Nintendo en septiembre de 2025, así como un ataque contra Claro Colombia, operador de telecomunicaciones, del que habrían robado más de 50 millones de facturas de clientes.

¿Qué tan grave sería este hackeo?

Según algunos análisis, las pruebas mostradas por Crimson Collective apuntan a que los archivos comprometidos podrían estar relacionados principalmente con los repositorios que manejan el contenido de la web japonesa de Nintendo, no con servidores de videojuegos ni con información personal de usuarios.​

En otras palabras, no estaríamos hablando de un “Teraleak” de Pokémon ni de un “Gigaleak” como el que sufrió Nintendo hace tiempo.

Más bien, podría tratarse de material administrativo, manuales, herramientas internas o quizá algunos anuncios que se adelantarían. Tus cuentas de Nintendo estarían a salvo… al menos según lo que se sabe hasta ahora.​

Los ciberataques son el pan de cada día en la industria

Lamentablemente, esto no es nada nuevo en el mundo de los videojuegos. Las empresas del sector son blancos frecuentes de este tipo de ataques.

En 2023, Insomniac Games —los creadores de Marvel’s Spider-Man— sufrió un ataque masivo que terminó filtrando información confidencial sobre proyectos sin anunciar e incluso datos personales de empleados.​

La industria vive en constante tensión porque los hackers saben que las compañías de videojuegos guardan tesoros digitales: juegos no anunciados, estrategias de marketing, acuerdos comerciales… información que vale oro en el mercado negro o que puede usarse para presionar a las empresas.​

Fuente: X