PayPal no cobrará ninguna comisión por el uso de esta función

PayPal está trabajando arduamente con respecto a las criptomonedas, por lo que se ha revelado en un reciente informe que la compañía permitirá a los usuarios transferir criptomonedas a billeteras de terceros.

Esto significa que las personas que hacen uso de PayPal y Venmo no solo podrán enviar bitcoins a los usuarios desde sus respectivas plataformas, sino también podrán retirarlos a plataformas como Coinbase y billeteras de criptomonedas externas.

Sin embargo, PayPal aún no ha revelado cuando abrirá esta nueva función que será cifrada. La adopción del cifrado por parte de la compañía parece tener vínculos con una estrategia que llegara próximamente. Se cree que, con el tiempo, los casos de usos activos digitales han crecido rápidamente, así lo afirma José Fernández da ponte, jefe de blockchain y cifrado en PayPal.

La parte interesante de estos servicios es que PayPal no cobrará ninguna tarifa de transacción por usar el servicio de pago criptográfico. No obstante, no se pueden utilizar varias monedas para una sola compra.

Con información de ithome