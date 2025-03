Pérdidas por fraudes digitales en México superan los 293 mil millones de pesos al año

México, entre los países más afectados por estafas digitales

Las estafas en línea representan uno de los mayores riesgos para los usuarios y empresas en México. Según el informe The State of Scams in Mexico, publicado por la Global Anti-Scam Alliance (GASA), el país registra pérdidas anuales superiores a $293 mil millones de pesos, una cifra que podría aumentar debido al uso de Inteligencia Artificial por parte de los ciberdelincuentes, lo que eleva la sofisticación de los ataques.

Este estudio revela que 59% de los mexicanos enfrenta al menos un intento de fraude mensual, siendo el robo de identidad (44% de los casos) una de las modalidades más recurrentes.

El alto costo del fraude para empresas y usuarios

De acuerdo con el Estudio sobre el Verdadero Costo del Fraude en América Latina de Forrester, cada incidente fraudulento genera un gasto 3.9 veces mayor al monto inicial perdido. Esto incluye gastos legales, reputacionales y operativos.

Un análisis de KPMG refuerza esta problemática: 45% de las empresas mexicanas reportaron intentos o casos concretos de fraude en 2024, con el robo de identidad (44%) como principal causa.

Para contrarrestar estas amenazas, las organizaciones están adoptando medidas como:

– Verificación biométrica avanzada (38% de los casos).

– Herramientas de detección de amenazas en tiempo real.

– Actualizaciones constantes de ciberseguridad.

La tecnología biométrica como aliada contra el fraude

Ante este escenario, las soluciones de autenticación biométrica han ganado relevancia por su capacidad para evitar suplantaciones. Entre sus ventajas destacan:

– Procesamiento local de datos: La información del usuario se almacena únicamente en su dispositivo, reduciendo riesgos de filtraciones.

– Margen de error inferior al 1%: Mayor precisión en la identificación.

– Cumplimiento de estándares globales: Normas como ISO 30107-3 (liveness) y protocolos eKYC y AML.

Estas tecnologías no solo fortalecen la seguridad, sino que también optimizan costos para instituciones, al eliminar la necesidad de infraestructuras externas.

El futuro de la seguridad digital en México

La creciente adopción de biometría sin contacto refleja un cambio hacia sistemas más robustos y centrados en la privacidad del usuario. Según expertos, esta tendencia seguirá expandiéndose en sectores como:

– Banca y finanzas.

– Gobierno y servicios públicos.

– Comercio electrónico.

La combinación de innovación tecnológica y regulaciones estrictas será clave para reducir el impacto del cibercrimen en México. Mientras tanto, la concientización y la inversión en herramientas preventivas seguirán siendo pilares fundamentales para empresas y usuarios.

Fuente: Feedzai y LexisNexis