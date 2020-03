Cibercriminales se hacen pasar por la OMS con correos acerca del covid-19

Reconoce sus estrategias para no caer en sus correos falsos o mensajes en redes sociales

La Organización Mundial de la Salud reporta que existen correos apócrifos que buscan robar los datos personales de los usuarios, o acceso a sus cuentas, empleando información relacionada con el covid-19, por lo que proporciona algunos tips para reconocer esas falsas comunicaciones.

Siempre es recomendable verificar los datos de la persona que lo manda, porque a veces allá se descubre, además de que si no sigues a la página oficial en su newsletter, no tienes porqué recibir ningún correo a su nombre.

Ten en cuenta que la OMS:

No pide tu nombre de usuario o contraseña para acceder a información

No agrega archivos adjuntos no solicitados

No pide entrar a enlaces externos al oficial (www.who.int)

No pide dinero para aplicar por trabajos, conferencias o reservaciones de hoteles

No realiza loterías o ofrece premios, certificados o fondos desde correos.

El único sitio que pide donaciones por el COVID-19, es el COVID-19 Solidarity Response Fund.

Recuerda que existen sitios falsos, correos, textos, llamadas que se pueden hacer pasar por esta organización usando sus logos y modificando los textos oficiales. En ese caso puedes reportar el scam o avisar a la OMS.

Si recibes un correo en donde te piden dar tus datos hacer click a un enlace o abrir un archivo, no lo hagas, ya que pueden instalar malware o robar tus datos. Recuerda revisar quién es el emisor,. Los correos de la omg tienen el formato person@who.int y parecidos como ‘@who.com’ , ‘@who.org’ or ‘@who-safety.org’ son falsos. Tampoco olvides revisar el formato del enlace y ver que no lleve a otros sitios que empiecen diferente a https://www.who.int o mejor, escríbelos directamente en tu navegador.

Recuerda que no hay motivo por el cual debas proporcionar tus datos para leer información y no es necesario, pero en caso de haberlo hecho, entonces cambia tu contraseña u otros datos.

Con información de Organización Mundial de la Salud