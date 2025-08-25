SMS fraudulentos, aprende a identificar y frenar el smishing

El smishing, o fraude mediante mensajes de texto, ha tomado fuerza como una de las amenazas más persistentes en el mundo móvil.

A continuación, analizamos el fenómeno y te compartimos algunas estrategias para proteger nuestros datos y finanzas con un enfoque práctico, claro y pensado para la vida digital moderna.

¿Qué es el smishing y por qué crece?

El término smishing nace de la combinación entre SMS (mensajes de texto) y phishing (estafas para obtener datos confidenciales).

Los ciberdelincuentes emplean mensajes que aparentan ser de bancos, empresas de paquetería, autoridades o incluso personas conocidas, buscando que la víctima haga clic en enlaces o proporcione información personal.

La aceptación y confianza en los mensajes de texto creció tanto, que pasaron a ser el canal preferido de los estafadores por encima de las llamadas.

Datos alarmantes sobre el impacto del smishing

La proliferación de mensajes fraudulentos es impresionante. Solamente en 2021, se enviaron más de 87 mil millones de SMS no deseados en Estados Unidos, y la tendencia va en aumento.

Las denuncias ante organismos como la Federal Trade Commission indican que millones de dólares se pierden cada año por estos fraudes, aunque se estima que la verdadera cifra es mucho mayor.

Muchas personas ni siquiera denuncian estos delitos, lo que subestima el tamaño del problema.

Los fraudes más comunes por SMS

Los principales engaños detectados incluyen:

Suplantación de empresas de paquetería como Amazon, FedEx y servicios postales , donde te solicitan rastrear paquetes con enlaces falsos.

, donde te solicitan rastrear paquetes con enlaces falsos. Ofertas de pruebas o servicios médicos (por ejemplo, COVID-19) a cambio de tus datos personales.

Estafas que simulan ser bancos o aplicaciones de pago , con el fin de robar credenciales o solicitar transferencias.

, con el fin de robar credenciales o solicitar transferencias. Mensajes de organismos públicos, presionando para que los usuarios compartan urgentemente información sensible.

Todos estos métodos buscan engañar y provocar miedo o urgencia para obtener una reacción inmediata de la víctima.

Recomendaciones para protegerse del smishing

Es fundamental tomar ciertas precauciones:

No responder ni hacer clic en enlaces dentro de mensajes sospechosos.

Usar herramientas o aplicaciones para el bloqueo de mensajes y llamadas no deseadas.

Reportar los mensajes a tu operador a través del número 7726 (SPAM) , un método gratuito y cada vez más usado a nivel global.

, un método gratuito y cada vez más usado a nivel global. Mantener actualizado el sistema operativo de tu smartphone para aprovechar las medidas de seguridad más recientes.

Nunca confiar en mensajes que soliciten datos urgentes o usen un lenguaje demasiado amistoso o personalizado.

o personalizado. Verifica siempre con fuentes oficiales y no utilices números o enlaces incluidos en los mensajes potencialmente peligrosos.

Elimina los SMS sospechosos y denuncia ante las autoridades correspondientes, como la FCC o la FTC, si resides en Estados Unidos. En México, la Policía Cibernética puede brindar asesoría similar.

¿Por qué es tan efectivo para los criminales?

El SMS continúa siendo un canal altamente confiable y con un porcentaje muy alto de apertura. Los usuarios, al no contestar llamadas desconocidas, están ahora más expuestos a los fraudes por texto.

Además, los estafadores aprovechan cualquier coyuntura social o tecnológica, como la pandemia, y adaptan sus mensajes constantemente para resultar convincentes.

Las autoridades ya han comenzado a responder. Organismos como la FCC trabajan en nuevas normas que obligarían a los operadores a bloquear mensajes sospechosos antes de que lleguen al usuario final.

Adicionalmente, la industria móvil desarrolla filtros más inteligentes y campañas de educación digital para los usuarios. Sin embargo, la responsabilidad principal sigue estando en la prevención personal y la formación de hábitos digitales seguros.

Fuente: Kaspersky