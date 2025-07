Una IA de Google se anticipa y neutraliza un ciberataque inminente

En un evento que redefine las fronteras de la seguridad digital, Google ha confirmado que uno de sus sistemas de inteligencia artificial logró anticipar y neutralizar un ciberataque.

La inversión masiva de los gigantes tecnológicos en IA está rindiendo frutos de maneras que apenas comenzamos a comprender, pasando de la teoría a la protección activa en tiempo real.

La noticia fue dada a conocer por nada menos que Sundar Pichai, el CEO de Google, a través de una publicación en la red social X. Pichai reveló que un agente de IA interno frustró una vulnerabilidad inminente, una hazaña que podría cambiar las reglas del juego en la lucha contra el cibercrimen.

El héroe de esta historia es “Big Sleep”, un agente de inteligencia artificial desarrollado en casa por dos de las divisiones más avanzadas de Google: DeepMind y Project Zero.

Su misión no es pasiva; Big Sleep está diseñado para “buscar y encontrar activamente vulnerabilidades de seguridad desconocidas en el software”, actuando como un cazador de amenazas digital.

New from our security teams: Our AI agent Big Sleep helped us detect and foil an imminent exploit. We believe this is a first for an AI agent – definitely not the last – giving cybersecurity defenders new tools to stop threats before they’re widespread.

— Sundar Pichai (@sundarpichai) July 15, 2025