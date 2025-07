Link y Zelda ya tienen rostro para la película live-action de Nintendo

La espera terminó para los fans de Hyrule. Nintendo ha puesto fin a meses de especulación al revelar quiénes serán los protagonistas de la esperada película live-action de The Legend of Zelda.

Dos jóvenes talentos británicos han sido elegidos para encarnar a los icónicos personajes de Link y la Princesa Zelda, dándole aún más historia a una de las franquicias más queridas en la historia de los videojuegos.

El anuncio oficial de Nintendo

Fue el mismísimo Shigeru Miyamoto, la leyenda detrás de la creación de la saga, quien dio la noticia a través de la cuenta oficial de Nintendo en la red social X.

En su publicación, Miyamoto confirmó que la actriz Bo Bragason, de 21 años, interpretará a la Princesa Zelda, mientras que el joven Benjamin Evan Ainsworth, de 16 años, se pondrá en la piel del héroe, Link.

“Estoy muy emocionado por verlos a ambos en la pantalla grande”, comentó el legendario diseñador.

¿Quién es Bo Bragason, la nueva Princesa Zelda?

Aunque su nombre puede ser nuevo para muchos, Bo Bragason ya cuenta con una carrera interesante.

Los seguidores de las plataformas de streaming quizás la recuerden por sus papeles en la serie Renegade Nell de Disney+ o en las producciones de la BBC Three Girls y The Jetty.

Además, ha demostrado su versatilidad participando en cintas de terror como Censor y The Radleys.

Benjamin Evan Ainsworth, el Héroe de Hyrule

A pesar de su corta edad, Benjamin Evan Ainsworth ya tiene una trayectoria notable en Hollywood. Su papel más reconocido hasta la fecha es en el remake live-action de Pinocho (2022), donde compartió pantalla con Tom Hanks.

También ha participado en proyectos de alto perfil como la serie de terror La maldición de Bly Manor y las películas Everything’s Going to Be Great y All Fun and Games, esta última junto a Asa Butterfield de Sex Education.

Detrás de cámaras: un equipo de lujo

La dirección de la cinta estará a cargo de Wes Ball, quien viene del éxito taquillero de El Reino del Planeta de los Simios (2024), lo que garantiza una visión experta en la creación de mundos fantásticos.

La producción no se queda atrás, ya que Sony Pictures Entertainment cofinanciará y distribuirá la película junto a Nintendo.

El propio Miyamoto fungirá como productor, acompañado por el veterano Avi Arad, fundador y ex-CEO de Marvel Studios, una mente clave detrás del éxito del universo cinematográfico de Marvel.

Desde su primer lanzamiento en 1986, la saga ha cosechado una fiel base de seguidores que ha perdurado por casi cuatro décadas. Marquen sus calendarios: la película de The Legend of Zelda tiene programado su estreno para mayo de 2027.

Fuente: IMDB