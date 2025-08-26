Reino Unido consideró ofrecer ChatGPT Plus gratis a toda su población

OpenAI y el gobierno de Reino Unido estuvieron en negociaciones para ofrecer ChatGPT Plus de forma gratuita a toda la población británica, una propuesta sorprendente con un valor estimado de más de $2,500 millones de dólares.

Este acuerdo se enmarca dentro de una colaboración más amplia que busca integrar la inteligencia artificial en los servicios públicos del país.

El potencial de ChatGPT en la educación y el desarrollo

El uso de modelos de lenguaje como ChatGPT para la educación genera un intenso debate. Por un lado, estas herramientas ofrecen acceso fácil y rápido a información y pueden fortalecer habilidades de aprendizaje.

Sin embargo, existe una preocupación vigente por temas de privacidad y la confiabilidad de los datos proporcionados por estas inteligencias artificiales, que generan dudas sobre su uso generalizado.

La propuesta de ChatGPT Plus para todo el Reino Unido

Según un informe reciente de The Guardian, el ministro de Ciencia, Innovación y Tecnología del Reino Unido, Peter Kyle, comenzó conversaciones con Sam Altman, CEO de OpenAI, para un acuerdo que permitiría a los aproximadamente 69.2 millones de habitantes acceder gratis a ChatGPT Plus.

Considerando que una suscripción individual cuesta alrededor de $20 dólares, el acuerdo se valoró inicialmente en cerca de $1,500 millones de dólares, aunque fuentes señalan que el costo real podría llegar a $2,700 millones de dólares.

¿Por qué no se concretó el acuerdo?

Aunque el proyecto contó con apoyo inicial, finalmente no se materializó. Las causas exactas no fueron reveladas, pero se especula que el elevado costo pudo haber desanimado a los responsables.

Además, fuentes cercanas al ministro Peter Kyle indicaron que él mismo nunca trató el acuerdo con total seriedad, lo que podría haber influido en la decisión final.

Colaboración abierta entre OpenAI y el Gobierno Británico

A pesar de que el acuerdo para acceso masivo a ChatGPT Plus no avanzó, el Reino Unido mantiene una sólida alianza con OpenAI. En julio, firmaron un Memorándum de Entendimiento que permite a OpenAI acceder a datos gubernamentales para entrenar modelos y facilitar la integración de esta tecnología en los servicios públicos.

Esta colaboración abre la puerta a la posibilidad de mejorar la eficiencia en distintas áreas del gobierno mediante la inteligencia artificial.

Las preocupaciones éticas en torno a las inteligencias artificiales siguen presentes, sobre todo en cuanto a la privacidad, la transparencia y la confiabilidad.

Si bien el entusiasmo por integrar IA en el sector público es notable, queda pendiente demostrar si estos avances realmente resultarán en una administración más efectiva y beneficiosa para la población.