Nothing revela las cámaras de su Phone (3a): Zoom 60x y grabación en 4K

La marca de tecnología con sede en Londres, Nothing, ha revelado detalles sobre las capacidades de la cámara de su próxima serie Phone (3a), cuyo lanzamiento está programado para el 4 de marzo.

En un comunicado emitido este martes, la compañía confirmó que los nuevos dispositivos contarán con un sistema triple de cámaras, que incluye un lente principal gran angular de 50 MP, un teleobjetivo de 50 MP y un sensor ultra gran angular.

Según la marca, el TrueLens Engine 3.0 combina hardware de élite con inteligencia artificial para ofrecer fotografías profesionales y realistas.

“Nuestro motor de procesamiento utiliza mapeo de tonos y detección de escenas basados en IA para entender cada imagen y ajustarla con un equilibrio fotográfico clásico, gracias a tecnología computacional de última generación”, explicó Nothing.

En comparación con su predecesor, el Phone (2a), la cámara principal de la serie Phone (3a) puede capturar un 64% más de luz a nivel de píxel, lo que se traduce en una capacidad de 300% mayor en su “full well capacity”. Esto permitirá a los nuevos dispositivos ofrecer mayor profundidad y claridad en cada toma.

See more. Capture more. Every detail crystal clear. pic.twitter.com/Iqxz6hnxto

— Nothing (@nothing) February 18, 2025