Como era de esperar, en el WWDC 2021. Apple presenta una actualización de todos los sistemas operativos que maneja y después del iphone, el iPad es otro de sus productos estrella. Si bien comparte funciones similares con el smartphone, algunas de las anunciadas son exclusivas para la tableta, en donde toma ventaja de su gran pantalla, sobre todo en los modelos de mayor tamaño.

La presentación es un adelanto de iPadOS15 para los usuarios finales, ya que la beta desde hoy está accesible para los desarrolladores, la beta pública en julio y hasta el otoño para todos.

Esta versión se centra en la productividad, sobre todo gracias a la función multitarea, con las funciones “Split View” (vista dividida) y Slide Over. El menú para activar la multitarea aparece en la parte superior de la pantalla para escoger entre estas dos opciones. Esto es de gran ventaja cuando en apps como Safari o Pages se pueden visualizar varias pestañas de forma simultánea, así como vistas previas del email. Con apoyo de un teclado externo se puede acceder a accesos directos en la barra del menú y cambiar entre ambas opciones.

En el caso de las notas se agrega la función Quick Note, la cual ayuda a crear con rapidez una nota, con solo jalar hacia arriba la app en la esquina inferior derecha con el Apple Pencil. La app para las notas ahora permite agregar etiquetas para clasificarlas y organizarlas además de las menciones y la vista de actividad.

La pantalla de inicio ahora permite agregar widgets más personalizados así como la creación de una biblioteca de apps, las cuales se organizan automáticamente (detecta si pertenecen a la categoría productividad, juegos, etc), aunque se pueden modificar. Cabe destacar que esta función no es compatible con modelos regulares, solo con los iPad Pro de pantalla grande, quienes podrán disfrutar de fijar sus apps de música, videos, juegos, imágenes además de los nuevos para la App Store, Find My, Game Center, Mail y Contactos.

Se repite la app de traducción pero con una vista más amplia, ideal para conversaciones, sin necesidad de micrófonos detecta el idioma en caso de habla y hasta de forma escrita para que las personas puedan seguir el texto en tiempo real. Se repiten las mismas características de FaceTime y SharePlay del iPhone. Lo mismo ocurre con las pestañas en Safari, que incluso toma el mismo color de la página que se visualiza y las pestañas grupales para guardar y administrarlas, quedando sincronizados en todos los dispositivos para continuar en cualquiera de estos. Finalmente se accede a las extensión web, disponibles desde la App Store.

Se agregan más controles de privacidad en Siri, Mail y en todo el sistema, con las mismas funciones dadas a conocer en iOS, sin faltar iCloud+, Focus (para filtrar las notificaciones y evitar esas molestas interrupciones, sobre todo en horas no laborales. Se permite incluso crear páginas de inicio con las apps y widgets que solo se necesiten). También está presente el resumen de notificaciones para que verlas de forma posterior cuando estas no son relevantes, Shared with you (para compartir contenidos desde diferentes apps multimedia) y las nuevas capas en los Mapas.

Otra característica que se agrega es el reconocimiento de texto en fotos, la búsqueda de fotos e imágenes en Spotlight, identificando si se trata de conversaciones, ubicaciones o fotos o notas hechas a mano.

Una de las nuevas funciones más padres es Universal Control, sobre todo para quienes tienen más de dos dispositivos de la marca, como una tableta, una Mac o iMac, ya que con un solo mouse y teclado se controla el cursor de forma sincronizada entre todos los objetos sin necesidad de configuraciones, con solo jalar y soltar los contenidos.