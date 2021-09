realme ha estado trabajando en su nuevo tablet de gama premium, pero no habíamos escuchado mucha información al respecto, hasta ahora. La marca china ha publicado una imagen promocional oficial de este dispositivo, en el cual podemos ver que el equipo cuenta con un diseño muy muy delgado.

Fue el propio CEO de realme India y Europa, Madhav Sheth, quien compartió la imagen y nos dio un primer vistazo al aspecto de la tablet. Cabe destacar que esta será el primer tablet de la marca que también lanzó su primera computadora portátil el mes pasado.

Tablets can easily be carried anywhere for work or entertainment. However, holding them for too long can be a challenge. There is a need for a real-ly light & slim ones for your ease and we might just have a solution!

Stay tuned for something disruptive is coming. #realmePad pic.twitter.com/9xpYLZDQZl

— Madhav Sheth (@MadhavSheth1) September 1, 2021