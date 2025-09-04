Samsung no se olvidó de las tablets, esta es la serie Tab S11 con preventa en México

Samsung ha lanzado su nueva serie Galaxy Tab S11, presentando dos modelos que combinan diseño premium con un alto rendimiento potenciado por avanzadas funciones de inteligencia artificial.

La familia está compuesta por el Galaxy Tab S11 y la más potente Tab S11 Ultra, dirigidos tanto a usuarios casuales como a profesionales que exigen lo mejor en tecnología móvil.

Diseño y pantalla impresionantes

La primer Galaxy Tab S11 Ultra destaca por su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 14.6 pulgadas, con una tasa de refresco de 120 Hz, brillo máximo de 1,600 nits y un revestimiento antirreflejos.

A pesar de su gran tamaño, mantiene un perfil delgado de 5.1 mm y un peso de 692 gramos, lo que la hace portable sin sacrificar calidad visual.

Por su parte, el Galaxy Tab S11 ofrece una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 11 pulgadas con características similares en cuanto a tasa de refresco y brillo, manteniéndose excepcionalmente delgado con solo 5.5 mm.

Potencia y almacenamiento para todos los usos

Ambos modelos funcionan con el chip MediaTek Dimensity 9400+, que ofrece un rendimiento robusto para múltiples tareas y aplicaciones exigentes.

El Tab S11 Ultra puede configurarse con hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno, además de permitir expansión mediante microSD hasta 2 TB. Esta tablet incluye 12 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento, también ampliables hasta 2 TB mediante tarjeta microSD.

Funciones de inteligencia artificial integradas

Samsung ha incorporado en esta serie una profunda integración de funciones de Inteligencia Artificial dentro de One UI 8 basado en Android 16.

Esto permite asistencias inteligentes, como resúmenes automáticos de textos, mejoras en dibujos y una multitarea más eficiente, haciendo que la tableta se adapte de forma dinámica al flujo de trabajo del usuario. Estas capacidades buscan optimizar tanto actividades creativas como profesionales.

Ambos dispositivos admiten Samsung DeX, que transforma las tablets en estaciones de trabajo compactas al permitir la conexión a monitores externos y accesorios como mouse y teclados.

La S Pen ha sido rediseñada para ser más ligera y ergonómica, con mejoras para soportar las nuevas funciones basadas en inteligencia artificial, aunque no ofrece carga inalámbrica.

Samsung garantiza un soporte a largo plazo con siete años de actualizaciones de sistema operativo y seguridad.

Batería y resistencia para un uso prolongado

La autonomía de la Tab S11 Ultra es notable, con hasta 23 horas de reproducción de video y soporte para carga rápida de 45W.

El modelo más pequeño tiene una batería de 8,400 mAh con hasta 18 horas de uso en reproducción multimedia, manteniendo la misma velocidad de carga rápida.

Ambos dispositivos cuentan con certificación IP68 para resistencia al polvo y agua, además de una construcción robusta con marco de aluminio Armor Aluminum.

Disponibilidad y precios en México

Los nuevos Galaxy Tab S11 y S11 Ultra están disponibles desde este 4 de septiembre en colores Gris y Plata. El modelo base del Galaxy Tab S11 tiene un precio inicial aproximado de $799.99 USD, mientras que el Tab S11 Ultra comienza en $1,199 USD.

Para el mercado mexicano se tiene una oferta especial por preventa, aunque no conocemos su precio final, si te unes a la lista de espera para adquirir esta tablet puedes obtener un descuento de $1,000 MXN.

Su llegada representa una fuerte competencia para dispositivos como el iPad Pro M4, destacando especialmente en tamaño de pantalla y características de inteligencia artificial.