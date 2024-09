Google prueba función de ventanas de escritorio en tablets

Google está probando una nueva función para tabletas Android que permitirá redimensionar aplicaciones de manera libre y organizarlas en la pantalla según tus preferencias, facilitando la multitarea.

Primera vista general para desarrolladores

Esta función de ventanas de escritorio está disponible actualmente como vista previa para desarrolladores y, para las aplicaciones compatibles, podrías incluso tener varias instancias abiertas al mismo tiempo.

En la configuración actual, las aplicaciones en las tabletas Android se abren a pantalla completa por defecto. Con el nuevo modo habilitado, cada aplicación se mostrará en una ventana con controles para mover, maximizar o cerrar la aplicación. También habrá una barra de tareas en la parte inferior de la pantalla con las aplicaciones en ejecución.

Esta característica recuerda mucho al “Stage Manager” del iPad, que también permite redimensionar y mover ventanas en la pantalla, o a cualquier sistema operativo de escritorio. Samsung ha ofrecido su experiencia DeX durante años, trayendo una gestión de ventanas similar a la de un escritorio para aplicaciones Android en teléfonos y tabletas Galaxy.

Disponible en Android 15 QPR1

Cuando la función esté disponible para todos, podrás activarla manteniendo presionada la barra de la ventana en la parte superior de la pantalla de la aplicación. Si tienes un teclado conectado, también podrás usar el atajo de la tecla meta (Windows, Comando o Buscar) + Ctrl + Abajo para activar el modo de escritorio.

Google menciona que las aplicaciones fijadas en orientación vertical todavía son redimensionables, lo que podría generar una apariencia extraña si algunas aplicaciones no están optimizadas. No obstante, Google planea abordar esto en una futura actualización escalando la interfaz de usuario de las aplicaciones no escalables mientras mantiene su relación de aspecto.

Por el momento, los usuarios pueden acceder a la vista previa para desarrolladores en la última beta de Android 15 QPR1 para las tabletas Pixel. Aún no se sabe cuándo estará disponible para todos o si llegará al Google Pixel 9 Pro Fold.

Fuente: Google