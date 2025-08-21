¿Buscas una tablet para el regreso a clases? La HONOR Pad X9a es una gran opción

El aprendizaje digital va más allá de las clases en línea. Una tablet adecuada permite acceso a libros electrónicos, aplicaciones educativas, videollamadas y trabajos colaborativos.

Para estudiantes y padres, es clave encontrar un balance entre rendimiento, protección y accesibilidad económica, características que HONOR busca ofrecer con la Pad X9a.

Características que suman al regreso a clases

La pantalla FullView de 11.5 pulgadas con resolución 2.5K (2,508×1,504 píxeles) y tasa de 120Hz destaca por ofrecer una experiencia inmersiva y clara, ideal para leer, tomar clases en línea o disfrutar de contenido multimedia.

La alta frecuencia de actualización permite desplazamientos fluidos y una interacción más cómoda.

Uno de los mayores retos para cualquier estudiante es depender de la batería. La Pad X9a integra una batería de 8,300mAh, suficiente para cubrir toda una jornada escolar y actividades vespertinas, sin necesidad de recargarla constantemente.

Seguridad digital y control parental para tranquilidad familiar

Pensando en los más jóvenes de la casa, esta tableta viene con Google Kids Space y Google Family Link preinstalados.

Los padres pueden establecer filtros, monitorear el tiempo de uso y elegir qué apps pueden instalar los pequeños, generando un entorno digital protegido y enfocado en el aprendizaje.

El diseño metálico de la HONOR Pad X9a, con solo 475g de peso y perfil ultra delgado (6.8mm), facilita su transporte sin añadir peso excesivo a la mochila. La construcción robusta responde al desgaste diario típico de estudiantes.

Rendimiento rápido y almacenamiento suficiente

La tablet cuenta con un procesador Snapdragon 685, 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento.

Esto garantiza la fluidez necesaria para multitarea —como videoconferencias, trabajo en documentos y navegación simultánea—, así como espacio suficiente para aplicaciones, archivos escolares y contenido multimedia.

Incluye audio estéreo de alta calidad y cuatro altavoces para potenciar las sesiones de estudio, videollamadas o actividades recreativas.

Opciones, promociones y disponibilidad en México

Durante la temporada de regreso a clases 2025, HONOR lanzó varias promociones:

Versión WiFi en Liverpool y Sears: $5,999MXN, incluye funda con teclado Bluetooth (hasta agotar existencias).

(hasta agotar existencias). Versión WiFi en la tienda de Honor: $4,999MXN (descuento de $1,000MXN), incluye funda, lápiz y mochila (promoción válida hasta el 31 de agosto).

(descuento de $1,000MXN), incluye funda, lápiz y mochila (promoción válida hasta el 31 de agosto). Versión LTE exclusiva en Telcel: $5,999MXN, incluye funda protectora gratuita, válida del 28 de agosto al 1 de septiembre.

Estas opciones permiten adaptarse a diferentes necesidades familiares y facilitan el acceso a tecnología de calidad en este regreso a clases.