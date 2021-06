Hace unas horas realme confirmó que este 15 de junio lanzará su smartphone realme GT 5. La marca también presentará otros productos IoT. Prácticamente ha confirmado dos de estos, una tableta y una laptop.

realme es considerada hasta ahora como la marca de mayor crecimiento de smartphones, pero busca llegar a otros mercados, y este es el momento ideal para lanzar una tableta. Esta tableta se llamaría “realme Pad”.

01001000B 01100101B 01101100B 01101100B 01101111B 00100000B 01010111B 01101111B 01110010B 01101100B 01100100B 00100001B 00000000B#realme new product category has a message for you!

Can you decode it & guess the product name that will add up to your #TechLife? pic.twitter.com/PhPcvn0668

