Hace poco se dio a conocer información sobre la próxima tablet de alta gama de Samsung, la Galaxy Tab S8. Ahora, se ha revelado más detalles de esta nueva tablet, donde se hace presente en una serie de renders en el cual se nota claramente su diseño al completo.

Las imágenes revelan que la Tab S8 se perfila para convertirse en la primera tablet con notch del mercado. Esto significa que Samsung ofrecerá un dispositivo con una pantalla de mayor tamaño con biseles delgados, incluso se habla de que la serie contará con un modelo más grande.

And, following my #Samsung #GalaxyTabS8 leak, now comes your very first look at the MASSIVE #GalaxyTabS8Ultra! (360° video + stunning 5K renders + dimensions)

On behalf of my Friends over @91mobiles -> https://t.co/jEPtgn1jvc pic.twitter.com/iCmZuSdvWE

— Steve H.McFly (@OnLeaks) October 23, 2021