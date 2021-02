Hace unos días Samsung dio a conocer la disponibilidad de la más reciente actualización para las tabletas Galaxy Tab S7 y S7+, en donde se incluyen mejoras con el SPen y el audio.

S Pen

S Pen to Text estará disponible a finales de febrero, permitiendo ofrecer al S Pen una experiencia más más fluida que antes al usarlo, ya que podrás usarlo en las cajas de texto, además del teclado, por lo que se convertirá en contenido digital incluyendo los signos de puntuación. Simplemente debes dibujar una ‘v’ entre las palabras para dejar un espacio y dibujar una curvita hacia arriba para conectar palabras separadas en las apps compatibles.

Disponible en más de 80 idiomas, y capaz de detectar cualquier puntuación y espacio, la opción ‘Pen to text’ elimina cualquier necesidad de dejar tu S Pen cuando usas Samsung Notes y te brinda más opciones de herramientas de escritura.

Para habilitar la función “Pen to text”, se debe acceder a los ajustes> Advanced Feature > S Pen > S Pen to text, o al dirigirse a Settings > General management > Samsung Keyboard settings > S Pen to text.

Samsung Notes

Ahora se podrá usar a la Galaxy Tab S7 y S7+ para escanear documentos, usando la aplicación de Cámara. Como parte de la última actualización, esta herramienta es mucho más fácil de acceder para aquellos que buscan escanear y editar un documento en Samsung Notes. Simplemente toca el ícono ‘Attach’ en la aplicación, escanea tu documento y comienza a tomar notas directamente en el texto en cuestión.

Sonido multidimensional con 360 Audio

Presentada junto a Galaxy Buds Pro, la función 360 Audio permite disfrutar de un sonido envolvente de 360 grados cuando se mira un video en el Galaxy Tab S7 o S7+. El sensor motion-tracking inteligente indicará la dirección del sonido del medio mientras disfrutas del contenido. En sincronía con los movimientos de su cabeza, el volúmen de sonido de los audífonos se ajustará para brindarle una experiencia de audio poderosa e inmersiva.

Recuerda que la función 360 Audio está disponible en teléfonos inteligentes y tabletas Galaxy con One UI 3.1 o superior. Los modelos de dispositivos compatibles incluyen la serie Galaxy S20, S20 FE, la serie Note20, la serie Note10, Z Fold, Z Fold 2, Z Flip, Tab S7 y S7+, Tab S6 Lite y Tab S6. La disponibilidad de funciones puede variar según la aplicación.