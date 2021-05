Las ventas de tabletas aumentaron a nivel mundial por la pandemia. Y como esta continúa, las marcas aprovechan para lanzar nuevos modelos. Samsung está próxima a lanzar dos modelos de los cuales uno ya está confirmado en la Google Play Console y el otro es información filtrada.

Según el calendario de eventos de Samsung, se acerca la fecha en que se presentarán sus nuevas tabletas. Entre estas está la Galaxy Tab A7 Lite, que pertenece a la gama de entrada, acompañado por la versión de gama alta, el Galaxy S7 Lite.

Este modelo ya ha sido certificado por varios organismos e incluso ya aparece como parte de la Google Play Console, en donde se mencionan algunas de sus características. como versión LTE y WiFi, procesador Helio P22T, 3GB en RAM, pantalla con resolución a 800x1340p, batería de 5,100 mah con carga a 15W y Android 11 en colores negro y plata.

Sin duda el más interesante es el Galaxy Tab S7 Lite, que sería la versión económica del Galaxy Tab s7/S7+ el cual estrenaría color y fundas coloridas. Es posible que igual se lance al Galaxy Tab S8 de este año.

Here’s your best look yet at the Samsung Galaxy Tab S7 Lite (5G): https://t.co/8RwRKwBiJT pic.twitter.com/dxT36ExgS4

— Evan Blass (@evleaks) April 15, 2021