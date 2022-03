Ya sea que estés trabajando o jugando, varios monitores te brindan más espacio para hacer las cosas. Escribir un documento en una pantalla mientras haces referencia a páginas web en tu otra pantalla, o juegas en una mientras chateas en Discord en la otra. Pero no te límites a conectar una segunda pantalla y llamarla un día: estos consejos ayudarán a que la configuración de múltiples monitores funcione para ti.

Hacer que las pantallas coincidan

Si tus monitores son de la misma marca y modelo, probablemente puedas omitir esta sección: una vez que los conecte a ambos, Windows debería extender automáticamente su escritorio horizontalmente. Simplemente ajusta el soporte de cada monitor para que se alineen perfectamente.

Sin embargo, si tienes dos monitores diferentes, es posible que debas hacer un poco más de trabajo para que jueguen bien entre sí. Por ejemplo, tal vez esté conectando tu computadora portátil a una pantalla externa y usándolas una al lado de la otra, o tal vez tengas un monitor 4K junto a un monitor de 1080p. Esto producirá algunos comportamientos extraños, pero son fáciles de solucionar.

Haz clic con el botón derecho en el escritorio y elige la Configuración de pantalla. En Reorganizar las pantallas, haga clic y arrastre los rectángulos para que coincidan con la orientación de los monitores en el escritorio; digamos, si uno es ligeramente más bajo que el otro. De esa manera, cuando mueva el cursor hacia la izquierda, aparecerá en el mismo lugar en el monitor izquierdo en lugar de saltar hacia arriba o hacia abajo en la pantalla. Es posible que tenga que hacer un poco de prueba y error para alinearlos correctamente.

Desplázate hacia abajo hasta la sección Escala y diseño para ajustar la resolución de cada monitor y su escala. Por lo tanto, si un monitor es 4K y el otro es 1080p, puede configurar cada monitor a su resolución nativa, pero aumentar la escala en el de mayor resolución, para que sus ventanas aparezcan del mismo tamaño en cada uno.

Para ir aún más lejos, puede usar la configuración incorporada de cada monitor para ajustar el brillo y el color para que coincidan lo más cerca posible. Una vez que haya terminado de ajustar todas estas configuraciones, sus monitores deberían coincidir mucho más de cerca, lo que hace que sea más fácil y agradable mover las ventanas entre ellos.

Ajustar la barra de tareas

De forma predeterminada, Windows 10 extenderá la barra de tareas a ambos monitores, lo que puede ser útil, aunque puede personalizarlo un poco más a tu gusto. Haz clic con el botón derecho en la barra de tareas y elige Configuración de la barra de tareas. Hay muchas opciones útiles aquí, pero si se desplaza hacia abajo hasta la sección Pantallas múltiples, verás lo que nos interesa.

El primer interruptor quita la barra de tareas de la pantalla secundaria. Así es como personalmente elijo usar múltiples monitores, ya que pone todos mis accesos directos en un solo lugar.

Sin embargo, si eliges mantenerlo extendido a través de ambas pantallas, puede decidir dónde desea que aparezcan los iconos individuales: en ambos monitores, en la barra de tareas principal y en la barra de tareas donde está abierta la ventana de esa aplicación, o solo en el monitor activo de la aplicación. También puede elegir si desea que los botones de la barra de tareas tengan etiquetas, al estilo de Windows XP.

Busca fondos de pantalla súper anchos

Si bien los fondos de pantalla elegantes no van a aumentar su productividad, son una de las partes más interesantes de tener múltiples monitores, por lo que tenemos que incluirlos aquí. Si bien la mayoría de los sitios de fondos de pantalla tienen algunas opciones de múltiples monitores, hay algunos lugares que se especializan en fondos de pantalla súper anchos, incluidos Fondos de monitor dual, Wallpaper Fusión y subreddits como /r/multiwall.

Una vez que tenga un fondo de pantalla (o una colección de fondos de pantalla) que te guste, haz clic con el botón derecho en el escritorio y elige Personalizar. Ve a la imagen o carpeta en cuestión y elige Span para llenar el espacio en todas sus pantallas.

Estudia tus atajos

La belleza de múltiples monitores, especialmente en comparación con los monitores ultra anchos y superanchos, es la capacidad de “acoplar” ventanas a los bordes de cada pantalla, lo que facilita la visualización de toneladas de ventanas a la vez. Si bien siempre puede arrastrar sus ventanas y cambiar el tamaño con el mouse, eso es arduo y requiere mucho tiempo.

Es por eso por lo que Windows 10 tiene algunos accesos directos que pueden ayudar, que incluyen:

Win+Left y Win+Right: Ajusta la ventana activa al lado izquierdo o derecho del monitor actual. Puedes volver a presionar las teclas para moverlo entre monitores o volver a colocarlo en su ubicación original.

Win+Up y Win+Down: Maximiza o minimiza la ventana actual. Si la ventana está actualmente acoplada, esto también cambiará el tamaño de la ventana desde su posición acoplada.

Mayús+Win+Izquierda y Mayús+Win+Derecha: Mueva la ventana activa al siguiente monitor, sin ajustarla al borde.

Mayús+Win+Up: maximiza la ventana verticalmente, lo que resulta especialmente útil si no tienes una barra de tareas en la pantalla secundaria.

Win+Home: Minimiza todas las ventanas excepto la que estás trabajando, para desterrar las distracciones. Presionarlo de nuevo para recuperar todas las ventanas.

La mayoría de estos accesos directos también funcionan cuando solo se tiene un monitor, pero cuantos más monitores agregues, más útiles se volverán.

Arregla ese cursor errante

Si bien los monitores triples le permiten abarcar el juego en todas sus pantallas, utilizando la configuración Nvidia Surround o AMD Eyefinity, los monitores duales no funcionan tan bien para los juegos súper anchos, ya que su punto de mira estaría justo en los biseles del monitor. Sin embargo, puede jugar en un monitor mientras tiene un tutorial, una ventana de chat o un monitor de GPU en el otro.

La mayoría de los juegos pueden funcionar de esta manera sin contratiempos, pero es posible que, en algunos casos, el cursor pueda “derivar” hacia el otro monitor mientras aún estás en el juego. Esto me ha sucedido con varios títulos, incluidos The Witcher, Doom y Metro: Last Light.

Afortunadamente, un desarrollador emprendedor se propuso solucionar este problema con una herramienta llamada Cursor Lock, y en mi experiencia, funciona maravillosamente. Inicie el programa, marque la casilla Abrir programa y, a continuación, escriba la ruta de acceso al archivo EXE del juego. Esto creará un nuevo acceso directo para que lo uses.

Ahora, cuando inicias el juego usando este acceso directo, tu cursor debe permanecer “bloqueado” en la ventana del juego a menos que Alt + Tab salga de ella. Si eso no funciona, el juego en cuestión puede necesitar algunas opciones adicionales, que puedes aprender en el video tutorial de Cursor Lock.

Haz aún más con DisplayFusion

Si, después de todo eso, todavía te quedas con ganas de más, una herramienta de terceros llamada DisplayFusion fue diseñada con múltiples monitores en mente. Con DisplayFusion ejecutándose en la bandeja del sistema, puedes obtener más control sobre tus fondos de pantalla, crear atajos de teclado personalizados, alinear ventanas con los bordes de cualquier pantalla o atenuar automáticamente el monitor inactivo para que no se distraiga.

En serio, este programa está repleto de opciones útiles, así que descargue la versión gratuita para probarlo usted mismo. Es un poco más limitado en características que la versión paga, pero si te gusta lo que ves, puedes comprar una licencia por $30. Lo compré hace siete años y no me he arrepentido ni un segundo.