La serie Mi Band del fabricante chino Xiaomi siempre ha sido uno de los productos tecnológicos más populares en esta industria. Con la Mi Band 6, Xiaomi presentó una actualización importante del modelo anterior en 2021. La nueva pulsera fitness tiene una pantalla más grande. Esto también lo hace atractivo para el uso de WhatsApp.

Pero, ¿cómo obtener esta app de mensajería instantánea en un rastreador de ejercicios? Cualquiera que piense que simplemente puede instalar la aplicación WhatsApp desde una tienda de aplicaciones en mi Band 6 está equivocado. Porque el rastreador de ejercicios no cumple con los requisitos necesarios para poder instalar una aplicación en él.

Después de todo, el reloj no ejecuta Android o iOS, sino con un sistema operativo creado especialmente para él. Esto no ofrece soporte para una tienda de aplicaciones, ni para la carga lateral a través de ADB. En consecuencia, no puede instalar WhatsApp en su Mi Band 6.

Sin embargo, sí que puedes ver los mensajes entrantes de WhatsApp en la Mi Band 6. Puede hacerlo activando las notificaciones correspondientes en la aplicación Zepp Life. Así es como lo haces:

Asegúrate de que la Mi Band 6 esté conectada a tu smartphone. Abre la aplicación Zepp Life. Toca Perfil en la barra de la parte inferior. Selecciona tu Mi Band 6 de la lista en la que quieres mostrar las notificaciones de WhatsApp. Ahora toque la opción Notificaciones y recordatorios. Selecciona las notificaciones de la aplicación de la lista. Toca Administrar aplicaciones en la parte inferior para seleccionar las aplicaciones que quieras. Selecciona WhatsApp de la lista. Normalmente, la aplicación aparece en la parte superior de la lista independientemente del orden alfabético.

Después de seguir los pasos anteriores al pie de la letra, ahora verás los mensajes entrantes de WhatsApp. Desafortunadamente, no tiene una manera de responderlos.