Guía para comprar en Banggood paso a paso

Cuando se compra en tiendas fuera de México, una de las principales preocupaciones es saber si el sitio es seguro y si va a llegar nuestro paquete y qué hacer en caso de algún problema o cómo darle seguimiento. Todas esas dudas es lo que tratarán en esta nota, respecto a comprar en Banggood, una tienda en línea china segura que hemos recomendando por su transparencia y seguridad además de buenas ofertas en la amplia variedad de productos.

Primero hay que aclarar que independientemente del problema con el problema sanitario con el coronavirus, es seguro recibir un paquete de cualquier tienda en línea de China o cualquier país, ya que los virus necesitan un organismo vivo para transmitirse y esto no aplica en objetos.

Cómo crear una cuenta

Es super sencillo, todo lo que hay que hacer es registrarse en la página de Bangood.

Esto se hace entrando en la esquina superior derecha de la página de inicio. Allá se meten datos como nombre de usuario, correo electrónico y contraseña. Luego se aceptan los “Términos de uso”. Se concluye haciendo click en “Crear una nueva cuenta”. Es necesario entrar en tu cuenta de email, revisar el correo enviado por la tienda, para poder activar la cuenta. De forma alternativa se puede acceder inmediatamente desde Facebook o Twitter. Al acceder se recibe la bienvenida y 50 puntos. Se gana puntos al hace pedidos, los cuales se pueden canjear por descuentos. También al recomendar a amigos se reciben un cupón con descuento de $3 USD por cada cuenta registrada.

Cómo ordenar

Revisa toda la página y cuando encuentres un producto que te guste, debes seleccionar el almacén en donde se vende y desde el cual se mandará a tu dirección. Hay que tomar en cuenta que para México siempre se debe elegir el de Hong Kong (HK). Después de este paso selecciona el modelo, versión, color y tamaño del producto que comprarás si aplican dichos criterios, además de la cantidad deseada. Luego agrega la orden al carrito de compra. Este paso es para un item, si deseas más, selecciona “continuar comprando” y repite el proceso. Al finalizar, serás enlazado a la página de “comprar ahora” para terminar el proceso y pagar la orden.

Para finalizar tu pedido, debes revisar que sea el correcto por cada producto. Después hacer click en “proceder a ckeckout” o “”ckeckout con Paypal” si ese es tu forma de pago. Si tienes un código de descuento, tarjeta de regalo o voucher, ese es el momento de añadirlo en el espacio destinado y darle “redimir” (redeem).

Para concluir deberás meter o seleccionar la dirección de envío (aparece si estás dentro de la cuenta), el método de envió del cual hablaremos más adelante, el método de pago y hacer click en “mandar orden” y luego pagarla.

Métodos de pago

Una de las ventajas de Banggood es que tiene una amplia variedad de opciones de pago, incluso dependiendo del país, como en nuestro caso en donde tienen habilitado los pagos por OXXO.

Otras formas de pago son: PayPal, tarjetas de crédito, transferencias, Boleto (Brazil), Wire Transfer (desde $100 USD), Webmoney y Qiwi (Rusia y países de medio oriente) entre otras. En algunos casos es necesario contactar al servicio al cliente para obtener datos adicionales.

Es necesario seleccionar la forma determinada la dirección para el pago en el directorio, de lo contrario, escogerá de forma automática la proporcionada en Paypal.

Pagos con oxxo

Ya sea que tu compra de Banggood se haga desde la app o en su sitio web, al vivir en México, puedes seleccionar este método de pago, el cual funciona por medio de un código de barras que se acepta en más de 14,000 tiendas en todo el territorio nacional, para hacer pagos en efectivo.

El procedimiento es sencillo: En tu compra selecciona “OXXO”, como su método de pago. Completa la información requerida y el proceso de pago. Se recibirá un correo electrónico con el vale OXXO que hace referencia a la transacción y que contiene un código de barras. Durante este tiempo, el estado de pedido será “preparación de pagos”. Imprime tu vale y paga en cualquier tienda OXXO, antes de la fecha de vencimiento o de lo contrario, el pedido será cancelado. En la tienda se entrega un recibo como futura referencia. En caso de que no se reciba el correo de OXXO, se debe escribir a support@ebanx.com.

Tarda de uno a tres días para que se refleje el pago en el sistema. Una vez que esté confirmado, el estado del pedido cambia a “pago confirmado” y es a partir de ese momento en que se envía el paquete. Los artículos no serán reservados desde el stock hasta que el pago haya sido confirmado.

Banggood no almacena ni recibe ninguna información de pago de OXXO, por lo que no es responsable de ninguna tarifa o cargo adicional relacionado con el uso del método de pago OXXO.

Métodos de envío

Para México, la mejor opción es usar Correo Directo. Hay que tener en cuenta que al seleccionar los productos deben marcarse el almacén ubicado en Hong Kong (HK) en la página especial para nuestro país y de esta forma solo basta seleccionar en forma de envío la opción “México Correo Directo “.

Con esta opción el tiempo de entrega es de seis a 15 días, siempre que no haya imprevistos debido al clima. Es un gran ahorro de tiempo si se compara con la opción de envío aéreo que se ofrece de forma regular.

La ventaja y es una grande, es que no se pagarán gastos de aduana, los cuales a veces, sobre todo si es la primera vez que se compra en tiendas extranjeras, no están contemplados. Para la seguridad y tranquilidad del usuario, se ofrece un número de seguimiento para saber en todo momento dónde está tu paquete.

Los otros métodos de envío por seleccionar son: Registered Air Parcel, Expedited Shipping Service, EMS Express Mail Service y Air Parcel Register.

Tiempos de envío

Dependiendo del método de envío y origen del pedido, varían las aproximaciones, de acuerdo con la siguiente tabla.

Método(s) de envío Tiempo de envío Información de seguimiento Registered Air Parcel 15-30 días hábiles rastreable Mexico Direct Mail 6-15 días hábiles rastreable Expedited Shipping Service 5-8 días hábiles rastreable EMS Express Mail Service 7-15 días hábiles rastreable Air Parcel Register 15-30 días hábiles rastreable

Los días hábiles no incluyen sábado / domingo y días festivos. Las estimaciones se basan en circunstancias normales y no son garantía de los tiempos de entrega. No se hacen responsables de las fallas o demoras debido a eventos de fuerza mayor, como un desastre natural, mal tiempo, guerra y cualquier otro evento fuera de su control directo, como días festivos y asuntos de aduanas.

Las tarifas de envío de DHL Express y FedEx Ground pueden variar según el área de entrega y el código postal, y por lo tanto, puede surgir una pequeña falta de coincidencia entre los cargos que se muestran en la página del producto y en el carrito de compras.

El tiempo para que los artículos viajen desde el almacén hasta su destino, tienen una entrega garantizada de 45 días en la opción del almacén de la Unión Africana y de 60 días de forma regular. Si después de ese lapso no se han recibido se puede solicitar un reembolso después de hacer una investigación postal.

Los casos en donde no aplica el reembolso son:

Retrasos causados por el comprador que proporciona información de entrega incorrecta o incompleta; Retrasos en la entrega causados por cualquier incidente de fuerza mayor, como desastres naturales, mal tiempo y guerra; Cualquier orden no asegurada que se pierda o sea robada; Retrasos en la entrega causados por cualquier otro fuera del control de Banggood, como días festivos y asuntos de aduanas.

Garantías

De 30 días por insatisfacción

Si al cliente al recibir su producto no le atrae, y está en óptimas condiciones, lo puede devolver recibiendo un importe parcial por su compra, el cual cubre el precio del producto menos los cargos de envío, los cuales deberán ser pagados por el usuario. No aplica en ropa interior y trajes de baño.

180 días por la calidad por cambio o devolución

En algunas categorías aplica, en donde se obtiene una devolución del dinero o cambio de producto. Es necesario ver si aplica el producto, menos en caso de ropa, zapatos, joyería, decoraciones, accesorios para teléfonos y tablets, gadgets de cuidado de la casa, juguetes, textiles.

Productos perdidos o equivocados o paquetes incorrectos

Cuando se entreguen debe revisarse que esté en buenas condiciones (no abierto) y revisar que se entregó los artículos pedidos. En caso de no ser así. no se debe firmar la entrega del mismo y se debe enviar el número de orden y el código del producto. Se debe anexar una fotografía del paquete, las etiquetas visibles y los artículos recibidos.

Bangood envirá una carta con las soluciones al problema. Si un artículo no llegó, se enviará de forma gratuita en el tiempo que estipula la garantía. Si se mandó un producto equivocado, se enviará el correcto o una alternativa en caso de no estar disponible. Dependiendo del producto se puede solicitar la devolución del entregado incorrectamente.

Rastreo de órdenes

Existen dos alternativas para hacer el seguimiento de la orden en el sitio web dependiendo de su estado.

Procesamiento : se revisa en la sección “mis órdenes”.

se revisa en la sección “mis órdenes”. Enviado. Se manda un correo con el código de rastreo y un enlace a www.17track.net. También aparece en la sección “mis órdenes”. No poseen rastreo los pedidos con valor inferior a $25 USD que se mandan por método regular.

Impuestos de importación y otros cargos

El usuario es responsable de todos los cobros por importación que se le realicen al llegar a su país. Algunos no los cobran pero no los exenta del pago de los impuestos locales, por lo que se sugiere investigar antes para conocer el importe.

Si no se acepta un paquete debido al cobro por los impuestos de importación o el iva, el cliente acepta hacer el pago de regreso del producto a la tienda. En caso de haber comprando un seguro por tarifas, se puede hacer cálido y se le reembolsará.

Seguro por tarifas

Si la aduana cobra tarifas de importación en una orden que tiene seguro, se puede pedir el reembolso, enviando copia de los documentos entregados por la misma y se enviará al cliente un recibo o los documentos solicitados. Si se cobra un producto que es cubierto por el seguro, se devolverá el 60% del valor del mismo. Todas las órdenes colocadas después del 12 de diciembre de 2012 serán reembolsadas. Si el producto no tiene el seguro, no se hace válido el reembolso.

Esperamos que esta guía resuelva todas tus dudas respecto al proceso de comprar en Banggood.