Si por alguna razón has olvidado la contraseña de tu iPhone o pierdes acceso a iCloud lamentablemente tenemos que decirte que esto es una muy mala noticia, ya que si te encuentras en esta situación será prácticamente imposible que vuelvas a acceder a los archivos de tu teléfono. Sin embargo, no todo está perdido, gracias a la herramienta PassFab Activation Unlocker tendrás la posibilidad de eliminar el bloqueo de activación de tu móvil, pero lo mejor de todo que no solo funciona en iPhone, sino también en iPad y iPod Touch.

El programa desarrollado por PassFab brinda una gran cantidad de funcionalidades entre las cuales destaca poder desbloquear iCloud en cuestión de minutos y en tres sencillos pasos. La herramienta es robusta, además de permitir omitir el bloqueo de activación de iCloud sin Apple ID, funciona también para desactivar la función Buscar mi iPhone, deshabilitar el sonido de la cámara en dispositivos iOS sin el molesto sonido del obturador, entre otras características.

Características PassFab Activation Unlocker

Olvidar la contraseña de iCloud es bastante normal, miles de personas tienen la desdicha de haber pasado por esta situación, lo cual es desagradable y en la mayoría de las veces frustrante. No poder acceder al teléfono debido a que has perdido acceso a iCloud o has olvidado la contraseña acarrea muchos problemas, ya que no tienes acceso a tus fotos, videos, documentos, archivos y tampoco al sistema operativo.

Con PassFab Activation Unlocker tendremos una segunda oportunidad, tiene múltiples soluciones y beneficios entre los cuales destaca el poder omitir iPhone o iPad atascado en el bloqueo de activación. Si tu iPhone muestra un mensaje con la leyenda “Este iPhone está vinculado a una ID de Apple”, es una de las mayores frustraciones que pasa un usuario. Esto ocurre principalmente cuando has comprado un iPhone de segunda mano y se le ha olvidado al usuario final quitar su cuenta de iCloud, por lo que ingresar al teléfono no será posible.

Pero no te preocupes, con este programa definitivamente podrás eliminar el bloqueo de activación de tu dispositivo de manera fácil y sencilla. No necesitas tener conocimientos avanzados en el tema, el software hace prácticamente todo, desde apagar el modo perdido hasta eliminar el bloqueo de activación fácilmente. Del mismo modo serás capaz de borrar tu iPhone sin escribir contraseñas del Apple ID, sin duda es uno de los programas más completos.

Con PassFab Activation Unlocker tienes un mundo de posibilidades, pues tiene diferentes usos y soluciones. Con este software podrás saltar con éxito cualquier eventualidad con un dispositivo con sistema operativo iOS, como si olvidaste la contraseña de ID de Apple, necesitas restablecer de fábrica el iPhone, eliminar el Apple ID sin contraseña, funciona cuando el ID se ha deshabilitado, desactivar Buscar mi iPhone y cuando el Apple ID se ha bloqueado.

Cómo eliminar el bloqueo de activación de iPhone

Si requieres o necesitas omitir el bloqueo de activación de iCloud porque has olvidado la contraseña o porque te vendieron un iPhone bloqueado, no te preocupes, PassFab Activation Unlocker podrá saltar este paso y así tendrás acceso instantáneo al dispositivo en pocos pasos y de la manera más fácil.

Paso 1: Tienes que descargar e instalar PassFab Activation Ubnlocker.

Paso 2: Una vez hayas instalado el software en tu computadora procedemos a abrirlo, y cuando estés en la interfaz principal tienes que seleccionar la opción “Eliminar bloqueo de activación de iCloud” o “Unlock Apple ID” y hacer clic en “Iniciar el proceso”.

Paso 3: Tendrás que leer a detalle el acuerdo antes de usar el software, cuando lo hayas hecho solo debes dar clic en siguiente. Ahora puedes conectar el iPhone que está bloqueado y esperar a que el programa lo detecte.

Paso 4: Una vez que hayas seguido al pie de la letra los tres pasos anteriores, será necesario descargar la herramienta de jailbreak, PassFab Activation Unlocker lo hará automáticamente, por lo que debes esperar unos minutos, el tiempo dependerá de la velocidad de tu internet.

Paso 5: El software te pedirá que insertes una unidad flash USB para grabar el entorno de jailbreak, después debes hacer clic en “Iniciar” y después saldrá una ventana emergente donde también tendrás que clicar en “Si”. Es importante mencionar que en este paso se borrarán todos los datos de la unidad flash USB.

Paso 6: PassFab Activation Unlocker comenzará a grabar el entorno jailbreak en la memoria USB, esto tardará unos minutos. Después de que el proceso haya finalizado el programa mostrará un tutorial para que puedas aprender cómo hacer jailbreak a tu iPhone. Lo puedes lograr en tres simples pasos.

Paso 7: Ha llegado el momento clave, el de eliminar el bloqueo de activación de iCloud. Después de haber realizado el jailbreak al iPhone o iPad, el programa podrá eliminar el bloqueo de activación de iCloud. Tan solo hay que hacer clic en “Iniciar” y listo, el bloqueo se habrá eliminado y podrás acceder al dispositivo como si de uno nuevo se tratara.

Cuando el proceso haya finalizado con éxito ya podrás comenzar a configurar tu iPhone sin el molesto bloqueo de activación de iCloud.

¿Qué dispositivos son compatibles con PassFab Activation Unlocker?

El software desarrollado por PassFab es compatible con una larga lista de modelos de iPhone, iPad e incluso iPod Touch. Si tienes un iPhone bloqueado PassFab Activation Unlocker funciona para iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone SE de primera generación.

Por otro lado, si tienes un iPad este software funciona en los modelos iPad (2017), iPad (2018), iPad (2019), iPad mini 2 (2013), iPad mini 3 (2014), iPad mini 4 (2015), iPad Air (2013), iPad Air 2 (2014), iPad Pro (2015) de 12.9”, iPad Pro (2017) de 12.9”, iPad Pro (2016) de 9.6” y iPad Pro (2017). Mientras que en los iPod Touch funciona en el de sexta y séptima generación. PassFab Activation Unlocker funciona en Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 y Windows 11, pero también en macOS 10.11 y 12.

Después de usar esta completa y robusta herramienta, puedes conectarte a Wi-Fi, iniciar sesión con un nuevo Apple ID de Apple en iTunes o App Store, pero la mala noticia es que no puedes usar llamadas telefónicas o conectarte a una red móvil ni tampoco ingresar a iCloud con tu nueva ID de Apple, así que sus funciones son únicas en el mercado, por lo que no hay otra herramienta más completa que PassFab Activation Unlocker.