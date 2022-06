Cuando has adquirido un iPhone o iPad de segunda mano y este viene bloqueado debido a que el dueño original se le olvidó quitar la contraseña, o simplemente el celular aún cuenta con el Apple ID, no es nada fácil acceder al teléfono, es prácticamente imposible si no se tiene la contraseña. Si te has enfrentado a este tipo de situaciones o estás experimentando este gran problema, no hay más remedio que hacer uso de software especializado como PassFab iPhone Unlocker, que ayudará y guiará a cómo desbloquear ID de Apple en minutos en cualquier iPhone de manera muy fácil.

Es importante mencionar que el Apple ID lo es todo en los dispositivos con sistema operativo de Apple, pues con él tienes acceso a prácticamente todos los servicios de la empresa de la manzana. Sin él no puedes des iniciar sesión en un iPhone, iPad o Mac ni tampoco podrás descargar aplicaciones ni mucho comprarlas desde la App Store, tampoco serás libre de acceder a otros servicios como Apple Music, hacer videoconferencias en FaceTime y un sin de acciones más, es por ello por lo que es muy importante que si has adquirido un iPhone bloqueado hagas uso de la herramienta de PassFab para quitar la contraseña fácilmente.

Quitar desbloqueo Apple ID en minutos

Por el contrario, si tienes un iPhone, pero por alguna razón has olvidado la contraseña para acceder a tu Apple ID, este programa de igual manera te podrá ayudar. Es importante mencionar que a lo largo del mundo millones de personas, sobre todo usuarios de iOS a menudo bloquean su propio teléfono, ya sea porque han olvidado su código de acceso o están ante un dispositivo que ha sido robado y te lo han vendido, por supuesto, esto es sumamente molesto y al mismo tiempo es una gran pérdida de tiempo y de dinero.

Olvidar la contraseña del Apple ID o de la pantalla de bloqueo del iPhone es algo normal, puede sucederle a cualquier persona, incluso el Face ID suele fallar por razones técnicas, esto nos lleva a perder documentos, archivos, videos o imágenes importantes, es por eso que si te encuentras en una situación similar PassFab iPhone Unlocker te ayudará a resolver el problema rápidamente, y lo mejor de todo es que solo te tomará unos minutos de tu tiempo llevar a cabo el procedimiento para lograr tener acceso a tu dispositivo nuevamente.

Cuando estás tratando de buscar una herramienta robusta con buenas características con el único objetivo de poder desbloquear tu iPhone tras haber olvidado el código de acceso, todo lo que necesitas es este programa, el cual brinda características sorprendentes. No solo puede desbloquear dispositivos iOS, con pantalla bloqueada o rota, sino que también es indispensable si solo buscas restablecer de fábrica tu teléfono o tableta de Apple. Cabe señalar que el software no solo es compatible con iPhone, sino también con iPad e incluso con el iPod Touch, así que no hay excusas, ya no busques más herramientas inconclusas.

Cómo desbloquear iPhone con PassFab iPhone Unlocker

PassFab iPhone Unlocker es un software dedicado para realizar diferentes funciones sobre un iPhone u otros dispositivos como el iPad. Te ayuda a eliminar el ID de Apple sin contraseña de tu iPhone rápidamente y sin tantos y engorrosos pasos. De hecho, podemos decir que es un procedimiento rápido, que incluso no ocasiona pérdida de datos, por lo que toda tu información se mantiene segura. Para ello, es esencial seguir tres sencillos pasos para poder desbloquear el Apple ID en minutos sin necesidad de saber la contraseña.

Lo primero que debes saber es que el cable de carga del iPhone deberá estar conectado a la computadora, tu iPhone debe tener al menos el 50 por ciento de batería y contar con un ordenador. Debes descargar el software PassFab iPhone Unlocker de forma gratuita en tu PC, sin importar si es un Windows o una Mac. Después de eso, instálalo en tu dispositivo como cualquier otro software.

Ábrelo una vez instalado y pulsa el botón “Inicio”. Ahora tendrás que conectar el iPhone o iPad que deseas desbloquear, asegurándote de que tenga al menos un 50 por ciento de batería. Si tiene menos, cárgalo antes de iniciar el proceso de desbloqueo para que no haya problemas.

Si la conexión se realizó de manera correcta, el programa detectará automáticamente el modelo de iPhone y dará acceso al siguiente paso desde donde tendrás que hacer clic en el botón azul con la leyenda “iniciar”.

En este paso es imprescindible que no desconectes el iPhone o iPad durante el proceso de desbloqueo, de lo contrario se interrumpirá. Si todo funciona correctamente, en solo unos minutos verás una pantalla como esta, que confirma el desbloqueo total del dispositivo.

No necesitas nada más que PassFab iPhone Unlocker para desbloquear tu iPhone o iPad sin muchos problemas. Sabemos que hay otros métodos para desbloquear el iPhone, como usar iTunes, pero no es muy fácil y tendrás que usar el modo de recuperación de tu dispositivo, que no se recomienda. Por otro lado, si conocías la contraseña de tu iPhone o iPad antes de querer desbloquearla, puedes hacerlo yendo a la sección Configuración del teléfono, pero esto solo funcionará si conoces la contraseña de antemano.

Cuando estás tratando de buscar cómo desbloquear el iPhone porque olvidaste el código de acceso, todo lo que necesitas hacer es instalar PassFab iPhone Unlocker. La característica más sorprendente de este software es que no solo puedes desbloquear un iPhone / iPad / iPod Touch de pantalla bloqueada, deshabilitada o rota, sino que también puede ayudarte a restablecer de fábrica tus dispositivos Apple sin contraseña o ID de Apple.

Además, te permite eliminar la ID de Apple sin ninguna contraseña o verificación y al mismo tiempo te permite desactivar el tiempo de pantalla sin contraseña en minutos. Además, también puede omitir la administración remota para deshacerse de la supervisión de otros y es totalmente compatible con los últimos iOS, iPadOS 15, iPhone 13 y más. Entonces, la próxima vez que intente desbloquear el código de acceso del iPad sin restaurar, simplemente instale este software en su computadora y se encargará del resto.

Características de PassFab iPhone Unlocker

Seguramente ya te habrás dado cuenta de que con PassFab iPhone Unlocker no solo podrás quitar el ID de Apple del iPhone o iPad, sino que también se trata de una herramienta que ofrece otras funciones, como eliminar el código de bloqueo de la pantalla de los dispositivos iOS, restablecer de fábrica un equipo sin conocer la contraseña o el Apple ID, omitir el MDM o administración de dispositivo móvil del iPhone.

Asimismo, este programa te ofrece la posibilidad de eliminar el tiempo de uso en pantalla o también conocido como Screen Time, y finalmente otras de sus características atractivas es la posibilidad de desbloquear el iPhone sin saber la contraseña o cuando no reconoce la huella dactilar o en otros casos el Face ID. El software de PassFab no es una herramienta gratuita, de hecho, tiene costo, pero te podemos decir que vale cada centavo. La licencia de 1 mes tiene un costo de 35.99 euros, que da acceso a 5 dispositivos y una PC, la licencia de 1 año se reduce a los 39.99 euros y la licencia permanente o perpetua tiene un costo mensual de 49.99 euros.