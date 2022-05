Si estas en búsqueda de una herramienta eficaz que sea capaz de poder rastrear la actividad de una persona o de tu hijo, debes saber que existen multitud de opciones en el mercado, pero ninguna como KidsGuard Pro for Android para rastrear la actividad en Facebook. Se trata de una app de rastreo de teléfonos inteligentes que permite monitorear en todo momento la actividad de tus hijos o cualquier otra persona.

Con esta aplicación no solo sabrás la actividad de una persona, sino también puedes rastrear lo que hace en redes sociales, Facebook, por ejemplo, así como también aplicaciones de mensajería instantánea, datos de cuánto tiempo pasa una persona frente al celular e incluso puedes saber datos de la ubicación GPS, registros de llamadas, mensajes de texto, fotos, y mucho más, sin duda esta es una de las herramientas más completas que existen en el mercado.

Rastrear la actividad de una persona con KidsGuard Pro for Android nunca había sido tan fácil

Si quieres saber cómo rastrear la actividad de alguien en Facebook la aplicación KidsGuard Pro for Android es la opción ideal, pues muestra un monitoreo parental estable y bastante confiable, sobre todo porque funciona tanto en teléfonos con sistema operativo iOS como en teléfonos Android. Se puede instalar en el iPhone o de forma remota a través de iCloud, tiene acceso a varias aplicaciones de mensajería instantánea, hace un seguimiento de la ubicación en tiempo real, y lo mejor de todo es que se mantiene invisible y no requiere de jailbreak.

Es importante mencionar que todo mundo tiene derecho a la intimidad, pero teniendo en cuenta el tiempo que los niños y adolescentes de hoy en día pasan con sus smartphones e internet, es razonable que los padres quieran controlar este acceso y su actividad. No cabe duda de que existen multitud de opciones y aplicaciones que hacen un seguimiento del rastreo, pero ninguno iguala a lo que ofrece KidsGuard Pro for Android, con funciones completas de supervisión en cualquier dispositivo móvil.

Las funciones de KidsGuard Pro for Android no tiene límites, pues hace un correcto seguimiento de una persona por GPS, se pueden grabar las llamadas, hacer capturas de pantalla, analizar el contenido de los medios que visita, visualizar la galería de imágenes, leer los mensajes y el correo electrónico, además de que los padres pueden ver lo que ocurre con las aplicaciones instaladas en el teléfono de la persona a la que está vigilando.

¿Cómo funciona?

El programa ofrece un proceso sencillo para que los padres lo usen fácilmente. Una vez que hayas descargado la aplicación en el dispositivo de destino, ya sea en un iPhone o en un Android, puedes hacer las siguientes funciones:

Acceder a los archivos del teléfono: podrás ver a placer los mensajes enviados y recibidos, tendrás acceso a las llamadas y contactos, además de supervisar el tiempo de pantalla, el historial del navegador, los eventos de calendario, acceder a los videos y fotos.

Monitorear aplicaciones de redes sociales: También serás capaz de realizar un seguimiento de las aplicaciones de redes sociales, como Facebook, WhatsApp, Messenger, Snapchat, Instagram, Tinder, Telegram, Line y Viber.

Conocer la ubicación de sus hijos o la persona: Con esta aplicación podrás rastrear la ubicación a través del GPS y Wi-Fi. Adicionalmente, tendrás acceso al panel de control, desde donde podrás grabar llamadas, tomar capturas de pantalla y capturar fotos secretas.

¿Cómo instalar KidsGuard Pro for Android?

Paso 1: Ingresar al sitio web oficial de KidsGuard Pro for Android y comprar una licencia. Después debes proporcionar un correo y contraseña.

Paso 2: Tendrás que situarte en la opción KidsGuard Pro for Android y hacer clic en ‘Manual’.

Paso 3: En este se te pedirá acceder al navegador desde el dispositivo móvil que vas a rastrear e ingresar la siguiente dirección www.clevguard.net, desde donde descargarás el archivo APK.

Paso 4: Deberás instalar el APK y completar la configuración, en el cual tendrás que iniciar sesión e ingresar tu usuario y contraseña previamente registrada en el paso 1.

Paso 5: Este paso es esencial, ya que es factor importante desactivar Google Play Protect. Para ello ingresa a los ajustes desde el icono del engrane situado en la parte superior derecha, tendrás que desactivar ‘Analizar aplicaciones con Play Protect’ y ´Mejorar la detección de aplicaciones dañinas’. Después volverás a la aplicación y pulsar el botón azul de ‘Ya configurado’.

Paso 6: Ahora activar accesibilidad, para ello seleccionar el botón azul ‘Proceder a ajustes´, ‘Servicios instalados’, activar ‘Servicio de actualización del sistema’ y ‘Permitir’.

Paso 7: En este paso hay que activar la supervisión de la aplicación. ‘Proceder a Configuración’, buscar la opción ‘Acceso a datos de uso’ en la configuración de seguridad, buscar ‘Servicio de Actualización del Sistema’ y ‘Habilitar permitir seguimiento de uso’.

Paso 8: Activar el acceso a notificaciones.

Paso 9: Activar acceso de administrador.

Paso 10: Activar captura de pantalla.

Paso 11: Activar acceso a datos.

Paso 12: Ignorar la optimización de la batería y posteriormente permitir el cuadro de aviso.

Paso 13: Activar la ejecución en segundo plano.

Paso 14: Iniciar la supervisión o rastreo.

Paso 15: Después de haber instalado y configurado la aplicación es momento de iniciar sesión con las mismas credenciales con las que te registraste en el paso 1.

Paso 16: Tendrás que ingresar el nombre y la edad de su hijo.

Paso 17: Permitir TODAS las solicitudes de permiso y hacer clic en ‘Entendido’.

KidsGuard Pro for Android ofrece solidas capacidades de seguimiento de la ubicación, una de las mejores funciones fue el seguimiento de ubicación. También cuenta con acceso funcional a la libreta de direcciones, casi no consume batería y su instalación es completamente fácil. KidsGuard Pro for Android es una aplicación espía y un software de monitoreo infantil. La aplicación se instala en el dispositivo de destino y recopila y envía datos a la plataforma. El padre puede ver toda la información recopilada sobre el teléfono en la plataforma web.

Puede darle acceso a algunos archivos del teléfono, como contactos, registros de llamadas y mensajes, aunque no todo se actualizará si tiene un teléfono Android sin rootear, y tal vez un iPhone sin jailbreak. También puede monitorear la ubicación, rastrear aplicaciones de redes sociales y ejecutar comandos de forma remota.