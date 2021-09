Si has encontrado un video que te gusto o simplemente quieres guardarlo en tu dispositivo para verlo después cuando no tengas acceso a internet, la mejor manera de hacerlo es descargarlos a un solo clic de distancia, sin extensiones y sin programas molestos, ¡sin descargar nada!

No vamos a negar que la plataforma más popular de video es YouTube, todos quieren descargar videos desde este medio, pero si por alguna razón has encontrado un video en otras plataformas como Vimeo, por ejemplo, aquí te diremos como hacerlo de manera rápida y muy fácil.

Recordemos que Vimeo es una plataforma muy popular, pero especialmente entre cineastas y creativos, por lo que puedes encontrar contenido de muy buena calidad de formato largo, arte visual y videos instructivos. Entonces, si te gusta este tipo de videos ya puedes descargarlos, y aquí te diremos como hacerlo.

Descargar videos de Vimeo

Para poder descargar videos de Vimeo lo puedes hacer sin software adicional, tampoco sin molestas extensiones, todo directamente desde Vimeo. Este servicio tiene una opción de descarga de video incorporada que no requiere de ninguna suscripción para usarla, por lo que se pone a disposición de todos los usuarios.

Si estas navegando por la plataforma y te interesa un video para su descarga, solo debes hacer clic en el botón “Download” que figura justo a un costado del botón Compartir”. Después de hacer clic en descargar, se presentarán opciones de calidad de video, simplemente debes elegir la calidad y listo, la descarga comenzará y en cuestión de segundos el video se habrá descargado en tu ordenador.

Cabe señalar que no todos los videos de Vimeo tienen la opción de descarga, por lo que esto queda a consideración de cada creador si permite la descarga de su video o no. Sin embargo, para poder descargar cualquier video, aunque no tengan activa la opción puedes recurrir a sitios web de descarga de terceros.

Dos de las opciones más populares son SaveTheVideo y Vimeo Downloader, estos sitios web funcionan de la misma manera que el método oficial de Vimeo, con solo copiar y pegar el enlace del video podrás descargar el video con la calidad deseada.