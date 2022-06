Apple es una de las pocas compañías que respeta la privacidad y seguridad de los usuarios, es por ello por lo que lanzó Face ID en sus teléfonos, un sistema de reconocimiento facial que debutó con el iPhone X, y el cual se diseñó para mejorar la seguridad del teléfono. Está función también sirve para verificar la identidad al realizar compras en la tienda de aplicaciones iTunes Store, pagar a través de Apple Pay y App Store. Sin embargo, hay ocasiones en que el iPhone no se desbloquea o el Face ID no responde en el iPhone.

¿Qué hacer cuando olvidas la contraseña de tu iPhone?

Si tu iPhone no se desbloquea o el Face ID no está disponible en el iPhone XR u otro modelo con este sistema de seguridad, tendrás que saber que cuando la contraseña es olvidada es prácticamente difícil volver acceder al teléfono, pero no imposible, ya que existen herramientas y soluciones que pueden ahorrarte este problema, como 4uKey, por ejemplo.

El iPhone es uno de los dispositivos más usados, entre sus funciones de privacidad más útiles se encuentra el código de seguridad de cuatro dígitos para poder desbloquear la pantalla y también Face ID, el avanzado reconocimiento facial de tres dimensiones. No obstante, estos métodos para ingresar al móvil se han convertido en un problema para quienes son olvidadizos, ya que, si intentas introducir un código incorrecto varias veces, el dispositivo se bloquea y desactiva.

Si olvidaste tu contraseña de tu iPhone, deberás borrar el dispositivo mediante iTunes, pero esta opción solo te permitirá conservar algunos de tus datos. También puedes intentar utilizar Buscar mi iPhone, para poder borrar tu iPhone vía remota. Otra de las alternativas que están a disposición es hacer uso del “Modo de recuperación”, que permite restaurar el iPhone como nuevo con sus ajustes de fábrica.

La mejor manera de solucionar el problema “Face ID no disponible” en iPhone

Si tienes iPhone es común enfrentarse a los típicos problemas de la falla del Face ID, es por ello por lo que si eres de las personas que dice que el Face ID no desbloquea iPhone X, hay una solución que te será de gran ayuda. Si te enfrentas al problema de que la identificación facial no está disponible en el iPhone, puedes probar varios métodos que podrás resolverlo de manera efectiva y en unos cuantos minutos.

Este método sirve para cuando olvidaste la contraseña del iPhone, pusiste mal el código de de desbloqueo varias veces, rompiste la pantalla del teléfono, tu Apple ID se ha desactivado o si te solicitan introducir la contraseña del Apple ID para desactivar “Buscar mi iPhone”, en todos estos escenarios funciona la herramienta 4uKey. Este programa quita múltiples tipos de código, desde el tradicional código de 4 o 6 dígitos numéricos, Touch ID o Face ID, este software funciona en todos los escenarios.

Si el Face ID en el iPhone X sin funcionar ya tiene tiempo dando problemas, Tenorshare proporciona la mejor herramienta para lograrlo y por fin tener acceso a un iPhone, iPad o iPod Touch con contraseña. Es importante mencionar que este proceso funciona para desbloquear un iPhone sin hacer uso de iTunes. No importa si se trata del código de acceso de 4 o 6 dígitos, Touch ID o Face ID, esta herramienta es capaz de eliminarlo en minutos, además, es compatible con iOS 15.3/iPadOS 15.3 y la serie iPhone 13.

Paso 1: Descargar e instalar 4uKey

El primer paso es muy importante, el cual consiste en descargar el programa Tenorshare 4uKey en tu computadora con Windows o Mac. Cuando ya esté instalado selecciona la función “Desbloquear el código de seguridad”. Aunque la herramienta también tiene otros usos como “Eliminar ID de Apple”, por ejemplo.

Paso 2: Conectar el iPhone a la computadora

En este paso tendrás que conectar tu iPhone a la PC o Mac y la herramienta lo detectará automáticamente. Ahora, solo tienes que hacer clic en el botón “Iniciar”, que es de color azul. Es importante mencionar que, si el programa no detecta el iPhone, tienes que poner el teléfono en “Modo de recuperación” o “Modo DFU” para que pueda detectarse.

Paso 3: Descargar el firmware

Llegamos al punto más crucial, en donde el programa de 4uKey pedirá que descargues el paquete de firmware más reciente. Dentro del software tendrás que elegir la ruta de guardado y hacer clic en “Descargar”. El programa comenzará a descargar el firmware, que la descarga tardará según la velocidad de tu conexión a internet.

Paso 4: Iniciar el desbloqueo

Una vez que el firmware se ha descargado en el disco duro de tu computadora, ahora es momento de hacer clic en “Iniciar” para comenzar a quitar el código de acceso al iPhone. Es importante mencionar que el proceso de desbloqueo llevará varios minutos, todo dependerá de la capacidad técnica de tu computadora. En este proceso deberás mantener el iPhone conectado al ordenador durante todo momento.

Paso 5: restablecer contraseña

A estas alturas el programa ya debería de haber eliminado el código de acceso, en este caso, ya puedes proceder a configurar tu iPhone como nuevo, donde se incluye la configuración del código de acceso, Touch ID y Face ID. En todo caso de que tengas una copia de seguridad anterior de iTunes o iCloud, puedes restaurar el iPhone desde este archivo de respaldo.

Si has seguido el tutorial al pie de la letra tu iPhone ya debería no pedir código de acceso ni tampoco Face ID o Touch ID, por lo que ya podrás configurar tu iPhone como nuevo. Si sigues estos pasos, podrás volver a usar correctamente tu iPhone. Ahora que sabes qué hacer si Face ID no funciona en iPhone, nos encantaría conocer tu opinión sobre Face ID en los comentarios a continuación, así que comparte tus opiniones con nosotros.

Una de las formas gratuitas para quitar Apple iD en iPhone

Si tienes un iPhone X sin Face ID, pero este se encuentra bloqueado, puedes hacer uso del método gratuito para poder desbloquearlo en minutos, por supuesto que existe una forma gratuita para hacerlo, que es accediendo a la prueba gratuita que ofrece 4uKey Unlocker, pero en este caso sus funciones están completamente limitadas.

Para tener acceso a todas las funciones completas de 4uKey tendrás que adquirir una licencia de Tenorshare 4uKey, cuyo costo comienza en los 35.99 euros (38 dólares) mensuales e incluye 1 PC y 5 dispositivos, así como renovación automática, puedes cancelar en cualquier momento y se proporcionan actualizaciones gratuitas cada mes. De igual manera hay disponibles licencias anuales y la licencia de por vida, con actualizaciones gratuitas perpetuas.

¿Por qué elegir 4uKey como primera opción?

Si bien existen multitud de opciones que pueden desbloquear o quitar el código de acceso en un iPhone, la mayoría no ofrece las funcionalidades que sí posee la herramienta de Tenorsahre, 4uKey Unlocker. Este programa es la mejor opción, ya que quita el código de 4 dígitos o 6 dígitos, Touch ID y Face ID del iPhone, iPad o iPod Touch.

Otra de las ventajas es que quita el código de tiempo fácilmente, al igual que quita el bloqueo de MDM sin perder datos, ayuda a eliminar el Apple ID en el iPhone sin contraseña, desbloquea sin iTunes o iCloud y lo mejor es que es totalmente compatible con las versiones de iOS y iPadOS 15.5, que incluyen dispositivos como el iPad Air 5, iPhone SE 3, iPhone 13, entre otros.

Las opciones gratuitas no ofrecen lo que este programa, por lo que, para poder desbloquear un iPhone que pide contraseña o Face ID será necesario adquirir una licencia de 4uKey, de lo contrario, jamás podrás quitar el código de acceso de un iPhone. Este producto tiene como objetivo ayudar a los usuarios a eliminar la contraseña en su propio dispositivo. Se prohíbe la eliminación ilegal de contraseñas con fines comerciales. Si Face ID no funciona en iPhone 11 4uKey Unlocker es la mejor opción que hay actualmente.

¿Se puede desbloquear un iPhone sin perder datos?

A veces, tu iPad deja de funcionar incluso cuando su funcionamiento va del todo bien. Este es un problema inesperado, pero bastante habitual en algunos dispositivos, especialmente en las tabletas de Apple. Si tu iPad se ha desactivado automáticamente, esto tiene una solución, la cual es sencilla donde todos los usuarios pueden resolverlo.

Si te preguntas si puedes desbloquear tu iPad sin iTunes la respuesta es un sí, y para ello deberás echar mano de una restauración manual. Para ello solo tienes que seguir un procedimiento sencillo, que es abrir los ajustes del dispositivo y antes de poder borrar y desbloquear un iPad desactivado sin iTunes mediante la restauración manual.

Deberás comprobar que tu dispositivo esté completamente cargado, después abrir ajustes y general, posteriormente elegir reiniciar. Después de todo eso tendrás que elegir borrar todo el contenido y la configuración y escribir el Apple ID y la contraseña cuando se pida. Es importante mencionar que la contraseña debe ser la que está vinculada a la dirección de correo electrónico, además de que debe ser la misma que se utiliza para acceder a la App Store.

Conclusión

4uKey Unlocker es una herramienta muy completa que se utiliza para desbloquear dispositivos iOS, esto es ideal para personas que adquirieron un iPhone de segunda mano y viene bloqueado donde se pide el código de acceso o el Face ID. Si eres de una de estas personas o por alguna razón no puedes ingresar a tu dispositivo porque desconoces tu código de acceso, debes saber que hay una solución, y la respuesta se llama 4uKey.

Hay múltiples herramientas que se pueden usar para eludir o eliminar los códigos de acceso de iOS, pero en su mayor parte, estas herramientas son simples y sin tantas funciones, por lo que la única manera de encontrar un programa fiable y con muchos recursos ese es 4uKey de Tenorshare. 4uKey Unlocker es una robusta herramienta para desbloquear la pantalla de bloqueo de iOS y el bloqueo de activación de iCloud, tiene un historial de ser un software exitoso y es realmente fácil de usar para todos, tanto para principiantes como para personas con conocimientos avanzados, te invitamos a que conozcas 4uKey Unlocker.