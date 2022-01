Hoy en día el teléfono móvil se ha convertido en un elemento indispensable, siendo una extensión de nosotros mismos que utilizamos prácticamente para todo. Y es que, si anteriormente únicamente lo usábamos para llamar o mandar mensajes, ahora esto ha quedado en segundo plano, ya que en él podemos ver vídeos, navegar por Internet, ver las redes sociales, trabajar, mandar correos electrónicos, etc.

Esto hace que tengamos una gran cantidad de documentos almacenados en el teléfono móvil, que vamos guardando poco a poco a medida que los vamos recibiendo, sin ir borrando aquellos antiguos que ya no necesitamos. Pero, la memoria de los teléfonos no es ilimitada, y llega un momento en el que tenemos problemas con el almacenamiento del móvil, y no podemos volver a guardar un documento hasta que no liberemos espacio.

Muy habitual, en la página web Solucionado nos dan las soluciones a los problemas de almacenamiento del móvil, que a continuación vamos a compartir contigo para que no vuelvas a quedarte sin memoria. ¡Toma nota!

Tips para aumentar memoria

El primer paso es borrar todos aquellos archivos que no necesites y que están ocupando una gran cantidad de espacio. Porque todos tenemos fotos, vídeos y memes que recibimos hace mucho tiempo, que no nos sirven para nada y que están impidiendo que podamos guardar archivos nuevos. Por ello, revisa tu galería y elimina todos esos datos que no son indispensables. Cuando termines, probablemente hayas aumentado tu almacenamiento enormemente.

Formatea la tarjeta de memoria

En caso de que tu teléfono cuente con tarjeta de memoria, otra opción es formatear la tarjeta de memoria, para así eliminar todos los archivos que tenga almacenados y dejarla como nueva.

En caso de que no hayas podido hacerlo, es posible que esté protegida contra escritura, lo que significa que no puedes copiar, escribir o eliminar datos que tenga guardados. Si te ocurre esto, en Solucionado te dan las claves para formatear una tarjeta SD protegida contra escritura y quitar dicha protección.

Desinstala aplicaciones móviles

Las apps forman parte de nuestro teléfono y, aunque muchas de ellas tienen una gran importancia y las utilizamos a diaria, también hay muchas apps móviles que no utilizamos desde hace meses, que están ocupando espacio cuando podríamos prescindir de ellas sin ningún problema.

Por ello, si tienes problemas de almacenamiento, desinstala todas aquellas aplicaciones móviles que no utilices, especialmente las que ocupen más espacio. Es muy sencillo, pudiendo desinstalarlas directamente desde la pantalla principal o desde el panel de ajustes, aumentando así la capacidad de almacenamiento considerablemente.

Borra la memoria caché

Otra opción para aumentar el espacio de almacenamiento es borrar la memoria caché, especialmente si llevas mucho tiempo con el mismo móvil, ya que en ese caso es muy probable que el navegador haya ido llenándose poco de archivos que ya no necesitas.

Para ello, aunque variará en función de cada teléfono, por lo general, la caché se elimina desde el menú de ajustes, buscando un icono en el que ponga “borrar caché”. Una vez borrada, volverá a su estado original, y aunque habrá que volver a configurarla, ya no ocupará tanto espacio.

Sube las fotos y vídeos a la nube

Lo más eficaz para ahorrar espacio de almacenamiento es subir las fotos y vídeos a la nube, ya que de esta forma las tendrás siempre disponibles, pudiendo acceder a ellas a través de Internet, y más protegidas, con la ventaja de que no estarán ocupando nada de espacio en tu teléfono. Para ello están Google Fotos, la app en la nube de Andoid, e iCloud, que es la que utilizan los iPhone.