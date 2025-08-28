Recupera datos Borrados o Perdidos de tu PC con Windows usando Stellar Data Recovery

Recuperar datos borrados o perdidos en una Computadora con Windows puede ser algo fácil siempre y cuando tengas el software adecuado.

En esta guía te hablaremos de Stellar Data Recovery Professional, una solución potente y popular para recuperar archivos de discos duros, unidades USB, tarjetas de memoria y otros dispositivos.

¿Qué es Stellar Data Recovery y para quién es útil?

Stellar Data Recovery es un software de recuperación de datos especializado en la recuperación de datos eliminados, dañados o inaccesibles de unidades internas y externas.

Está disponible para Windows y MacOS y se destaca por su interfaz sencilla, opciones avanzadas y una gran compatibilidad con una amplia variedad de formatos y dispositivos.

Es una opción ideal para usuarios que necesitan recuperar documentos, fotos, videos, música y otros archivos de manera sencilla o profesional, incluso en situaciones donde la unidad no arranca o está dañada.

Planes y Precios de Stellar Data Recovery

Existen varias versiones del software, que van desde una versión gratuita hasta planes de pago con funciones adicionales:

Gratis : Recuperación de hasta 1GB de datos , para usuarios que quieren probar el programa. Estándar: ( $59.99 USD/año ) Recuperación ilimitada y funciones básicas. Profesional: ( $89.99 USD/año ) Recuperación avanzada de particiones perdidas , sistemas corruptos, y archivos eliminados de CDs/DVDs. Premium: ( $99.99 USD/año ) Incluye reparación de fotos y videos corruptos.



Características y Funcionamiento

Stellar Data Recovery permite recuperar archivos de discos duros, SSD, unidades USB, tarjetas SD e incluso medios ópticos. Soporta particiones dañadas y encriptadas, configuraciones RAID, y tiene funciones para monitoreo y clonación de discos.

Su instalación es rápida y su interfaz clara. En el panel principal se puede elegir qué tipo de archivos buscar y en qué ubicación hacerlo, con opciones para agregar formatos específicos.

El programa incluye una función de vista previa para verificar archivos antes de recuperarlos.

Pasos para recuperar tus archivos con Stellar Data Recovery

El uso de Stellar Data Recovery es bastante sencillo, sólo hay que seguir una serie de sencillos pasos que permiten recuperar datos de manera eficiente y ordenada.

1.- Descargar el programa

Primero, descarga el software desde el sitio oficial de Stellar. Asegúrate de tener al menos 1 GB de memoria RAM disponible y 50 MB de espacio libre en disco para la instalación. El programa es compatible con equipos con Windows 7, 8, 8.1, 10 y 11.

2.- Escanear datos en la unidad de disco duro

El software es compatible con sistemas de archivos NTFS, FAT, FAT16, FAT32 y EXFAT. Para comenzar, elige la ubicación de tu disco duro donde buscas recuperar archivos, haz clic en “Escanear” y espera a que el proceso termine para revisar los resultados.

3.- Escanear dispositivos de almacenamiento externos

Conecta a tu PC cualquier unidad externa, como USB, disco duro portátil o tarjeta SD. Selecciona el dispositivo en el programa, inicia el escaneo y una vez finalizado, revisa los archivos recuperados.

4.- Escanear particiones eliminadas

Si no encuentras la unidad o partición, utiliza la opción “No se puede encontrar la unidad“. Luego escanea, busca las particiones recuperables y selecciona la que deseas recuperar antes de iniciar el proceso.

5.- Escaneo rápido y profundo

Si un escaneo rápido no recupera los archivos, Stellar ofrece un escaneo profundo que examina exhaustivamente la unidad, aumentando las posibilidades de recuperación, aunque con un tiempo de proceso mayor.

6.- Previsualizar los archivos encontrados

Antes de recuperar, puedes obtener una vista previa de los archivos detectados para confirmar que son los que necesitas, lo cual ayuda a evitar restaurar datos innecesarios.

7.- Recuperar y guardar los archivos

Finalmente, selecciona los archivos o carpetas para recuperar y guardar los datos en una ubicación segura. El software permite guardar el estado del escaneo para continuar la recuperación en otro momento.

Stellar Data Recovery como solución confiable

Stellar Data Recovery es un programa completo y confiable para recuperar datos en PC con Windows, combina una interfaz intuitiva con funciones profesionales para diversas necesidades.

Aunque sus planes pueden ser algo costosos, valen cada centavo que pagas por este tipo de soluciones, además ofrece una versión de prueba gratuita y una robusta plataforma que justifica la inversión si necesitas una solución que realmente dá resultados.