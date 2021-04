En muchas ciudades de México existen casinos físicos que debido a la pandemia se vieron obligados a cerrar, aún algunos siguen cerrados y otros han abierto con acceso limitado. Esto no ha sido obstáculo para que los jugadores se queden sin este entretenimiento, ya que recurrieron a las versiones en línea.

La cuarentena ha sido un gran área de oportunidad para que las casas de apuestas tengan versiones en línea de sus juegos y todo este impulso ha servido para que empresas ya consolidadas como Betway Casino, también han tenido un crecimiento sostenido en sus bases de usuarios y jugadores.

Personas que antes desconocían juegos en línea de tipo casino y deportes virtuales, se han dado cuenta que no es necesario salir de casa para divertirse, si bien algunas casas grandes prefirieron hacer transmisiones en línea o lanzar versiones virtuales de sus torneos. Esto sin contar con todas las aplicaciones que cada plataforma tiene para ofrecer a los usuarios.

Adicionalmente, los juegos azar en línea ahora gozan de una mayor aceptación por parte de las principales empresas en Internet, juegos como las máquinas tragamonedas, bingo, poker y el resto de juegos de casino, por lo general los podemos encontrar como sugerencias en juegos gratuitos, además, lo mismo ocurre en los equipos iOS.

La gente que acostumbraba ir a estos sitios por horas, ahora desde la comodidad de su casa lo hace, con tan solo tener cargador listo y su dispositivo favorito, sin ningún obstáculo que le interrumpa, dado que tienen acceso a comida y servicios sanitarios a su alcance.

Las personas tienen que poner un horario de juego para no verse afectados de forma financiera, productiva o en su estado de salud mental, ya que de no hacerlo pueden desencadenar adicciones descontroladas, dada la facilidad de acceso y uso. Por ejemplo, la Comisión de Juegos de Reino Unido, considera que en su país, el 1.2 % de la gente que participa en juegos de apuesta, desarrolló una cierta adicción. Dicha cifra sube al 2.5% en juegos en línea y hasta el 9.2% para quienes juegan ruleta, juegos virtuales y tragamonedas. Evidentemente, si se tienen en cuenta los factores mencionados, se puede apostar de forma sana y segura.

Para lograrlo, se han establecidos regulaciones en países como Bélgica, donde hay un límite en la cantidad que se puede designar a la semana en este tipo de sitios; en otros hay horarios establecidos: por el contrario, en otros se han prohibido sitios de apuestas hasta que sea seguro regresar físicamente a los casinos.

Muchos de los jugadores no ven nada de malo en estos juegos ya que han crecido con el poker, el backgammon, por lo que cambiar de formato es lo de menos, como una alternativa que sustituye los encuentros físicos sobre todo al no poder salir hacer deportes, olvidándose en unas horas del aislamiento, la soledad, sus problemas y el hecho de no poder salir con solo entrar a un sitio como Betway Casino.

Es por eso que cada vez se encuentran más sitios que les permiten de forma virtual, tener acceso a varias competencias (como las de caballos). Para los amantes de las apuestas no se trata en sí de cuál sea el deporte o juego, sino de la acción.

Gracias a estos jugadores, es que 2020 y como consecuencia de la pandemia, los sitios de apuestas y de juegos son de los pocos segmentos que aumentaron su número de usuarios y claro, de ingresos sin verse afectados, aunque en el caso de los casinos, ayudó a paliar las pérdidas de los establecimientos físicos (siempre que dichos sitios se hayan preparado para atender en línea a sus usuarios). Al menos en mi ciudad varios de estos establecimientos han abierto, pero son vigilados por las autoridades sanitarias de forma regular, para que en caso de detectar que no cumplen con los lineamientos sean multados y hasta clausurados.