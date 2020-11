Durante el fin de semana más esperado del año, próximo a llevarse a cabo del 9 al 20 de noviembre, AT&T México acompañará a los consumidores con grandes promociones que se adaptan a lo que ellos necesitan.

Entre las ofertas que podrán encontrar en las tiendas de AT&T y distribuidores autorizados a lo largo del país, además de en nuestra tienda en línea, los usuarios tendrán oportunidad de elegir modelos en los planes de pospago, como:

Galaxy S20, Redmi Note 9s y Motorola One Hyper, en la promoción AT&T Simple Plus.

en la promoción AT&T Simple Plus. En el plan AT&T Consíguelo con smartphone incluido, los modelos participantes son: Galaxy A31, Huawei Y8s y Nokia 5.3.

Smartphones como el Galaxy Note 20, Moto Razr, ZTE Axon 11 y Oppo 72 tendrán descuento al adquirirlos en un plan AT&T Consíguelo

Por su parte, AT&T Simple Plus ofrecerá la venta de smartphones nuevos con servicio incluido. Los clientes podrán llevarse el smartphone de sus sueños, además de pagar 7 y llevarse 12 meses de servicio incluido, aprovechando meses sin intereses (MSI) y en algunos bancos bonificación.

Pensando en brindar ofertas y promociones simples para cada uno de los consumidores, AT&T será el único operador que permitirá hacer renovaciones en línea durante estos días, ingresando al portal www.tienda.att.com.mx/renovacion.

Para los usuarios que prefieren prepago, AT&T Más tiene:

En nuevas activaciones, el doble de GB para video durante 6 meses a partir de la recarga de $150.

Para clientes existentes, el doble de GB para video durante 6 meses a partir de la recarga de $100.

Mientras tanto, Unefon ofrecerá:

Para nuevas activaciones, en la compra y activación de un Unefon y recarga de $150 o más recibe 1000 MB por un año para Facebook y YouTube.

Para clientes existente en la compra y activación de un Unefon y recarga de $100 o más recibe 1000 MB por un año para Facebook y YouTube.

Y si de entretenimiento se trata, dile GO a la plataforma de televisión en vivo más contenido on demand, DirecTV GO, ya que en la compra de cualquier dispositivo Roku, se regalará 1 mes de servicio que podrás pagar con tu número AT&T. Al contratar DirecTV GO, los usuarios se llevarán 2 años de HBO incluido.