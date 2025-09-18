¿Una reparación de iPhone en solo 4 minutos? Este torneo lo hace posible
Indonesia acaba de hacer historia al convertirse en el primer país de Asia en albergar un campeonato internacional de reparación de smartphones.
El Borneo Championship CGC Indonesia 2025 no solo estableció un nuevo récord mundial, sino que demostró que los técnicos indonesios están entre los más hábiles del planeta.
Un campeonato que rompe récords mundiales
El evento celebrado entre el 30 y 31 de agosto de 2025 en el Padepokan Pencak Silat del Taman Mini Indonesia Indah en Yakarta marcó un momento histórico para la industria de reparación móvil.
Fuad Hasan, representante de Indonesia, estableció un nuevo récord mundial al reparar un CPU de iPhone en tan solo 3 minutos y 48 segundos, superando las marcas anteriores y consolidando a Indonesia como una potencia en técnicas de microsoldadura.
Este récord no fue casualidad, los participantes tuvieron que demostrar precisión quirúrgica en operaciones que incluían reacondicionamiento de pantallas, microsoldadura de CPU y reparación de módulos Wi-Fi, todo bajo la presión del cronómetro y ante cientos de espectadores.
La competición que fascina al mundo tecnológico
El CGC World Cup (Circuit Global Championship) representa el Mundial de reparación de móviles más prestigioso del planeta, reuniendo a técnicos de más de 30 países.
Lo que comenzó como una competición especializada se ha convertido en un fenómeno global que combina destreza técnica, velocidad y precisión bajo condiciones extremas.
Los competidores deben completar reparaciones complejas en 20 minutos máximo, trabajando con microscopios para realizar soldaduras entre pines de procesadores que miden milímetros.
Cada puesto cuenta con un botón rojo que los participantes presionan al terminar, momento en que un jurado especializado verifica que el dispositivo funcione perfectamente.
Indonesia Demuestra su supremacía técnica
El Borneo Championship no fue solo una competición nacional, sino una fase clasificatoria para la gran final mundial en Guangzhou, China. Los ganadores indonesios obtuvieron el derecho a representar al país en la competición internacional más prestigiosa del sector.
La competición indonesia incluyó categorías tanto para iPhone como Android, con Agit Dewantoro coronándose campeón en la categoría iPhone y Acong Hassan dominando la categoría Android.
Estos técnicos ahora forman parte de la élite mundial que competirá en China los días 17 y 18 de septiembre de 2025.
Fuente: CGC