Cuando usamos con mucha frecuencia nuestro smartphone es normal que se caliente por su uso, sobre todo si es excesivo después de jugar o tomar fotos, esto es algo que sucede con casi cualquier teléfono. Para evitar que su temperatura se salga de control, te compartimos algunos consejos para prevenir que se sobrecaliente.

No utilices tu smartphone mientras está cargando

Esto es algo que debes evitar a toda costa, ya que si te quedaste sin batería es mejor dejarlo cargar hasta que cumpla su ciclo, por lo que evita enviar mensajes, ver redes sociales o jugar, al hacer esto la batería se forzará demás y, por ende, se sobre calentará.

Utiliza un cargador oficial

Ahora que los smartphones más recientes no incluyen cargador en la caja es habitual que los usuarios opten por cargar sus dispositivos con cargadores de un fabricante de terceros o alguno que tenían guardado. Hacer esto puede ser contraproducente debido a que los cargadores no oficiales pueden provocar reacciones adversas en tu dispositivo, así que mejor opta por invertir en un cargador original al momento de la compra de tu nuevo smartphone.

Evita dejar el teléfono bajo el sol

Es importante mencionar que si dejas tu teléfono expuesto a la luz solar directa estás haciendo algo peligroso. Esto puede dañar severamente el equipo, sobre todo la pantalla, pero también la batería, además de que contribuirá a que aumente su temperatura en minutos.

Retira la funda o evita usar protectores robustos

Si bien las fundas son esenciales en un smartphone para que no se raye o sufra un golpe que pueda ocasionar un daño irreparable, estos accesorios también suelen elevar la temperatura de los celulares. Te recomendamos no utilizar fundas protectoras y cuidar bien tu equipo, pero si eres de los que se rehúsan a usarlos compra un modelo de funda que no sea tan grueso.