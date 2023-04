Aunque las baterías de iones de litio que incorporan la mayoría de los dispositivos son altamente eficientes, también pueden sufrir daños y desgaste que acorten su vida útil y afecten el rendimiento de los dispositivos que las incorporan.

Las baterías tienen una cantidad limitada de ciclos de carga disponibles. Un ciclo de carga ocurre cuando se utiliza el 100% de la capacidad de la batería, independientemente de cuántas veces se haya cargado en el proceso.

Por ejemplo, si se usa la batería del 100% al 0%, se ha completado un ciclo de carga, pero si se utiliza del 80% al 100% y se repite este proceso cinco veces, también se ha completado un ciclo de carga. Los ciclos de carga no se relacionan con la cantidad de veces que se conecta el dispositivo a la corriente, sino con la cantidad de veces que se agota el equivalente al 100% de la batería.

Un ciclo de carga puede tardar varios días en completarse, ya que, si se consume la mitad de la carga de un dispositivo, no se iniciará un nuevo ciclo hasta que la batería se descargue completamente.

Actualización de sistema operativo

Actualizar el software de los dispositivos de manera constante ayuda a mejorar el consumo de energía y activar funciones que reducen el desgaste interno de la batería. Cada sistema operativo y fabricante tiene sus propias recomendaciones, por lo que es importante leer el manual del dispositivo para conocer las maneras en que se puede prolongar la vida útil de la batería.

No descargarla por completo

A diferencia de las baterías antiguas, las baterías de litio ionizado no deben descargarse completamente, ya que esto puede dañar la celda y reducir su vida útil.

Lo mejor es recargar la batería antes de que alcance un nivel crítico de carga. Si el dispositivo cuenta con indicadores de color, se recomienda recargarla en cuanto el indicador se ponga en rojo. Además, cargarla cuando la carga esté en un nivel del 50% o superior no representa ningún peligro.

No cargar en exceso

Aunque es fundamental no dejar que la batería se descargue por completo, también es importante no sobrecargarla.

La mayoría de los dispositivos modernos están diseñados para detener la carga cuando la batería está completamente cargada. Sin embargo, si se continúa cargando la batería después de que esté completamente cargada, aún existe la posibilidad de dañarla.

Cargadores originales

Utiliza solo el cargador original: Es importante utilizar el cargador original que viene con tu dispositivo y no utilizar cargadores baratos o genéricos, ya que estos pueden tener una potencia de salida incorrecta o no estar diseñados para cargar baterías de litio ionizado.

Controlar las temperaturas

Evita exponer la batería a temperaturas extremas. Las baterías de litio ionizado no funcionan bien en temperaturas extremas, tanto altas como bajas. Es recomendable mantener la batería a temperatura ambiente y evitar dejarla expuesta al sol directo o a lugares extremadamente fríos.

Cuidado con la carga rápida

Limita el uso de carga rápida. Aunque la carga rápida es una característica útil, no es recomendable usarla constantemente ya que puede generar un aumento en la temperatura de la batería y acelerar su desgaste. Es mejor usar la carga rápida sólo cuando sea necesario.

Desactiva funciones que no uses. Muchas funciones de los dispositivos electrónicos consumen mucha energía. Para ahorrar batería, desactiva funciones que no necesites, como el Bluetooth, el GPS y las notificaciones. Además, ajusta la configuración de brillo de la pantalla y el tiempo de espera para mejorar el rendimiento y la duración de la batería.