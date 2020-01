Estados Unidos rechaza mas imposiciones a Huawei

Hace unos días corrió el rumor desde Reuters, de que el Departamento de Defensa de Estados Unidos metió una propuesta para incrementar las medidas comerciales contra Huawei. Ahora se ha retractado.

Empleando ese mismo medio, la oficina de gobierno indicó que eso no va a ocurrir, lo cual es destacable ya que de manera oficial es cuando ha emitido un comunicado respecto al tema, cuando antes no lo ha hecho. Sin duda esto es una buena noticia que dará un respiro a Huawei, quien no necesita en estos momentos más presiones.

Actualmente si 25% o más de un producto tiene piezas hechas en Estados Unidos no se le puede vender a Huawei y se dijo que buscaban que solo ocupe el 10%, lo que le habría afectado enormemente a las empresas como a la marca. Otra medida buscaba que ese mismo porcentaje se aplica en productos no relacionados con tecnología.

Esto no implica que más adelante cambien el porcentaje, ya que aún hay la posibilidad de que se reduzca hasta un 11% en e peor de los casos.

Con información de Reuters