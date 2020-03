Duración de gérmenes en pantallas y carcasas de smartphones

Se ha dicho mucho acerca de cómo desinfectar los smartphones y pantallas y algunas marcas hasta ofrecerán el servicio en sus centros de servicio. Aunque la gente duda del tiempo en que está activo el covid-19, este y otros virus dependiendo de la superficie no mueren en el mismo lapso, por eso es que se recomienda la limpieza frecuente, dependiendo del material y uso. Conozcámonos.

Sabemos que algunas personas usan protector de pantalla y fundas y otros no. Estos pueden ser de diversos materiales. De allá la importancia de la limpieza, ya que se llevan y se usan en todas partes, por lo tanto los gérmenes van pegados a estos, siendo peligrosos a personas vulnerables.

Claro que ahora se desconoce quién puede tener COVID-19, sobre todo sin saber si se estuvo cerca de alguien asintomático, quien puede contagiar con su saliva hasta tres personas y si no se lava las manos peor, contaminando todo lo que toca y hasta lo que no en caso de superficies que no vemos pero que son mojadas con saliva al hablar y en los enfermos, al toser y estornudar.

Según el The New England Journal of Medicine (NEJM), el covid-19 frente al coronavirus tipo uno, tiene una duración mayor en superficies como pantallas de smartphones, carcasas y fundas, en una temperatura de 20 grados celsius.

2-3 días en cristal, metal y cerámica

Hasta 5 días en plásticos

Hasta 4 días en madera

Menos de 8 horas en latex

De 2 a 8 horas en aluminio

13 horas en acero

16 horas en polipropileno

En la imagen se ve al Phonesoap, un desinfectante a base de rayos UV que mata gérmenes y bacterias al colocar al smartphone durante 3 a 5 minutos. Incluye un dock para Apple y cable microUSB para cargarlo. Hay varias opciones desde $80 USD, incluso para tabletas, pero debido a la demanda, algunos productos ahora están en preventa.

Así que limpia lo mas frecuente posible tu posible tu equipo con alcohol si sales con él y lo colocas en cualquier superficie y también tus manos.

Con información de New England Journal of Medicine (NEJM) y Phonesoap