Feed Me hace de tu smartphone una cartera

La semana ha comenzado y que mejor que empezar con una sonrisa, o por lo menos eso ha captado esta coqueta funda para iPhone.

Y ahí no paramos ya que esta funda de colores variados no solo nos sonríe, si no que permite que usemos la carcasa del teléfono como pequeña cartera en la que, aunque el espacio sea pequeños, podremos meter sin problema, alguna tarjeta de crédito, identificación oficial, facturas, un par de billetes, boletos del metro, en fin… hasta el pase de estacionamiento.

Feed Me es el nombre de esta coqueta funda de silicon la cual como les decía en un principio, viene en diversos colores como el naranja, rosa, gris y el clásico negro, además es compatible con iPhone 4 y 4S.

¡Sonrian! la funda cuesta $20 dólares y la pueden obtener a través de Connect Design.

Vía Geeky Gadgets