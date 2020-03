Pasos para limpiar de forma correcta tu smartphone 

En notas pasadas se presentó la importancia de la limpieza y desinfección en todos los dispositivos electrónicos, sobre todo, los de uso frecuente como los smartphones, así como la vida que tienen en diferentes superficies los gérmenes. Ahora con ayuda de sugerencias proporcionas por Alcatel y Motorola y la guía hecha por el Centro de Servicio de Honor, te presentamos los pasos adecuados para que lo desinfectes sin dañarlo.

Existen dispositivos para desinfectar con rayos UV los smartphones, como los que Samsung usará en sus tiendas en donde estén abiertas y tengan este servicio, pero estos son escasos y caros. Así que lo mejor es limpiarlos en casa, siguiendo los siguientes pasos.

Paso 1. Lava tus manos

Usa agua y jabón o si no tienes acceso, guantes o gel con base en alcohol al 70% y así ayudar a que se contamine tu equipo lo menos posible.

Paso 2. Apaga el smartphone

Si el dispositivo se encuentra encendido o conectado a la corriente puede ocasionar accidentes, recuerda apagarlo y desconectarlo antes de iniciar. También deberás de quitar la carcasa para obtener una limpieza más profunda.

Paso 3. Limpia en seco

Deberás conseguir un pañuelo limpio, de preferencia uno de microfibra. Se deberá limpiar en seco el dispositivo para eliminar polvo o alguna pelusa. Esto se puede realizar de forma suave de arriba hacia abajo y de manera circular hasta que la superficie quede relativamente limpia.

Paso 4. Desinfecta con alcohol

Con el mismo pañuelo con el que se quitaron los residuos de polvo, se deberá humedecer una pequeña parte del mismo con alcohol del 70% y se limpiarán todas las superficies.

La limpieza incluye la pantalla de tu smartphone, para la cual puedes usar toallitas o paños humedecidos con alcohol isopropílico con una concentración del 70% (específico para productos electrónicos), siempre con movimientos suaves. Estos se pueden encontrar en tiendas de oficina en caso de que no los hayes en el supermercado. No utilices sprays limpiadores / aerosoles directamente sobre la pantalla.

Recuerda que no debe entrar nada de humedad en las aberturas del dispositivo, incluyendo el puerto de carga, el de auriculares, los micrófonos y los altavoces.

Posteriormente con la parte seca, se pasará de nuevo el pañuelo para eliminar el alcohol que resta sobre el teléfono.

Ten en cuenta que los modelos Alcatel 3 (5053) y Alcatel 3C (5026) cuentan con protector de pantalla film en BOM, por lo que podrás lavarlos con agua y jabón o con la misma solución de agua y alcohol para su adecuada desinfección sin dañar la pantalla. Sigue las recomendaciones previas para el resto del equipo.

Nota: No es recomendable rociar directamente el alcohol ni sumergir el dispositivo, ya que puede rayarse o dañarse. Tampoco deberás utilizar limpiadores abrasivos (como cloro, lavatrastos o limpia superficies), porque pueden producir otros daños. Hasta ahora solo Apple permite el uso de toallitas con cloro pero porque la concentración es inferior a usar cloro puro.

Paso 5. Limpia la carcasa

La funda del dispositivo también deberá ser limpiada para que el dispositivo quede reluciente por completo. Deberás seguir todos los pasos anteriores para limpiarla y colocarla al equipo, con las manos limpias, cuando esté seca.

Realizar este procedimiento todos los días para evitar el mayor número de bacterias que puedan generarse en el teléfono, cada vez que salgas con tu equipo.

En caso que tengas algún problema con tu dispositivo HONOR (o de otra marca), contacta a su centro de soporte; en el caso de Honor, es el Huawei Customer Service Center, consultando antes horario y hacer de preferencia una cita.. solo en caso que sea urgente. De lo contrario mejor pide asesoría por sus canales oficiales.

La mejor forma de prevenir el virus es con higiene, lavándote las manos de forma frecuente, sobre todo si has estado contacto con alguna persona enferma o en algún entorno no saludable como espacios de mucha concurrencia como es el transporte público e implementa la manera correcta de realizarlo. La OMS ofrece una guía de cómo hacerlo de manera adecuada y Evita tocar tu rostro con las manos sucias. El covid-19 alcanza un radio de hasta cuatro metros con un estornudo a través de las gotas minusculas, por lo que es importante no tocarte el rostro con las manos sucias, sobre todo, nariz, boca y ojos.