Identificando smartphones originales de clones

Que no te den gato por liebre

Todos conocemos a alguien que ha comprado un smartphone clon que por error cree que es original. Caso diferente de un smartphone que sabes que es clon pero se quiere pasar por original. Sin embargo cuando estos vienen con fallos o la persona se ve descubierta, solo le queda aceptarlo. Si no quieres estar en esa situación, te ponemos un ejemplo que puede aplicarse con smartphones de cualquier marca.

En este caso, se ejemplifica con la marca Motorola, la cual cuando es original el equipo, las características técnicas coinciden al 100% con la compra, lo cual no susede con equipos clonados. Esto es un tip si uno decide comprarlo por su cuenta sin recurrir al operador, a la tienda departamental o la tienda de la marca, ya sea física o en línea.

Debido a la contingencia, han aumentado las ventas online, por lo que también ha incrementado la oferta de productos en la web. En este escenario, también creció la venta de teléfonos que no son originales, haciéndolos pasar como tales. Al comprar smartphones que no se han adquirido en una tienda autorizada, además de que pudiera constituir un delito, no se puede asegurar el buen funcionamiento.

Entre los beneficios de adquirir un smartphone Motorola en establecimientos autorizados se encuentra la garantía de un año, con la cual, tendrás la seguridad de que estás adquiriendo un equipo completamente nuevo. Por otro lado, los smartphones Motorola originales aseguran una calidad que permita la recepción de señal en condiciones óptimas, ya que cuenta con la homologación de los operadores locales, se puedan realizar llamadas, tener acceso a datos, geolocalización, entre otros. Otro de los beneficios es la duración de la batería que ofrecerá un rendimiento adecuado; así como una mejor experiencia de usuario, tanto en la traducción de apps y servicios. En un clon el primero problema es precisamente que el chip de tu operador puede que no sea compatible con el equipo comprado, ya sea por usar una red diferente o el sin tenga diferente formato…Puede que el equipo comprado no venga desbloqueado y no puedas usarlo con ningun otro chip.



Si la compra es desde una tienda online:

Antes de realizar la compra, es importante revisar la información del vendedor. Lo recomendable es comprarlo en el sitio web del fabricante, o bien en la tienda oficial del operador o tienda departamental.

Si ya adquiriste el equipo de manera online, busca o solicita el número de modelo del equipo y revisa si se encuentra en el listado oficial de modelos de equipos en la página del fabricante. Lo ideal es hacer este paso antes de la compra, para asegurarte que el modelo existe. No olvides consultar en internet imágenes de la caja y accesorios si no aparecen en la página oficial, ya que los productos clones por lo general no tienen el mismo diseño…aunque se vean parecidos en algunos casos.

Si vas a comprar a través de una tienda física:

Revisa que el sello de seguridad de la caja no haya sido alterado y que corresponda al fabricante.

Busca la etiqueta blanca de la caja

Revisa que el producto haya sido importado por Motorola México.

Identifica el número de modelo del equipo y revisa si se encuentra en el listado oficial de modelo de equipos en la página de Motorola.

Si ya realizaste la compra:

Una de las formas para verificar que tu dispositivo Motorola es original y ha sido comercializado por Motorola en México, es la siguiente: