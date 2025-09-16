iPhone 16 lideró ventas globales de smartphones en el segundo trimestre de 2025

Apple mantuvo el iPhone 16 como el smartphone más vendido del mundo durante el segundo trimestre de 2025, según el informe más reciente de Counterpoint Research.

El iPhone 16 Pro Max y el iPhone 16 Pro completaron el podio, seguidos por dos modelos de Samsung, el Galaxy A16 5G y el Galaxy A06 4G.

Dominio del iPhone 16 en ventas globales

De acuerdo con el seguimiento de ventas globales de smartphones de Counterpoint Research, el iPhone 16 se mantuvo como el modelo más popular del segundo trimestre de 2025, conservando así su posición desde el primer trimestre del año.

Los modelos iPhone 16 Pro Max y iPhone 16 Pro se situaron en la tercera y cuarta posición de los más vendidos, lo que reafirma el fuerte desempeño de la serie 16 de Apple en el mercado mundial.

Ascenso de Samsung en el segmento de gama media

Samsung logró colocarse en cuatro posiciones dentro del top 10 de smartphones más vendidos.

Destacan especialmente sus modelos de gama media, con el Galaxy A16 5G y el Galaxy A06 4G ganando terreno y ubicándose cuarto y quinto respectivamente, ambos ascendiendo desde posiciones inferiores en trimestres anteriores.

Este éxito se atribuye a la estrategia de Samsung orientada a ofrecer teléfonos con buen rendimiento a precios accesibles.

El Galaxy S25 Ultra, el buque insignia lanzado en enero de 2025, se posicionó en el octavo puesto, descendiendo un lugar desde el séptimo del trimestre anterior.

Su desempeño comercial se ha beneficiado del impulso en la promoción de funcionalidades basadas en inteligencia artificial generativa, así como del renovado enfoque de Samsung en el segmento premium.

Xiaomi se mantiene en la lucha y la caída del iPhone 15

En el noveno lugar apareció el Redmi 14C 5G, único representante de Xiaomi en el top 10, con ventas robustas especialmente en mercados emergentes como Latinoamérica, Medio Oriente y África.

Por otro lado, el iPhone 15 experimentó la mayor caída en posiciones, descendiendo del cuarto al décimo lugar en apenas un trimestre, pese a haber sido lanzado en 2023.

Expansión del iPhone 16e en mercados clave

El modelo iPhone 16e, lanzado en febrero de 2025, irrumpió por primera vez en el top 10 durante el segundo trimestre, impulsado por ventas sólidas en Estados Unidos y Japón.

Este avance indica la aceptación del dispositivo en mercados estratégicos y diversifica la oferta ganadora de la familia iPhone 16.

En conjunto, estos datos reflejan un mercado global de smartphones donde Apple mantiene su liderazgo en la gama alta, Samsung domina la gama media con una oferta amplia y balanceada, y marcas como Xiaomi continúan ganando terreno en segmentos económicos y mercados emergentes.

Fuente: Counterpoint Research